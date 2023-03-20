اتحاد الكرة يعلن حضور 20 ألف مشجع لمباراة مصر ومالاوي

الإثنين، 20 مارس 2023 - 15:52

كتب : FilGoal

منتخب مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن حضور 20 ألف مشجع لمباراة منتخب مصر المقبلة أمام مالاوي.

وقال اتحاد الكرة في بيان عبر صفحته الرسمية:

حصل الاتحاد المصري لكرة القدم علي موافقة الجهات الأمنية لحضور 20 ألف مشجع في مباراة منتخب مصر الأول أمام مالاوي المقرر إقامتها باستاد الدفاع الجوي.

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وتقام مباراة منتخب مصر ومالاوي في تمام التاسعة مساء الجمعة المقبل، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار 2024.

ويناشد الاتحاد المصري لكرة القدم الجماهير المصرية، حضور المباراة المرتقبة ومساندة ودعم المنتخب الوطني لتحقيق الفوز أمام مالاوي.

وكان اتحاد الكرة قد خاطب نظيره الإفريقي "كاف" من أجل إقامة مباراة مصر ضد مالاوي على استاد الدفاع الجوي.

وكان من المقرر أن يستضيف استاد القاهرة المواجهة المقرر إقامتها يوم 24 مارس الجاري في التاسعة مساء ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا، وهو ما تغير بسبب أعمال الصيانة في استاد القاهرة.

ويلعب منتخب مصر مرتين ضد مالاوي في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات بطولة أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

فيما تقام مباراة الجولة الرابعة على ملعب ليلونجوي بينجو الوطني في عاصمة مالاوي يوم 28 مارس المقبل.

وتتواجد مصر في المجموعة الرابعة بالتصفيات رفقة إثيوبيا وغينيا كوناكري.

وفازت مصر في المباراة الأولى على غينيا بهدف دون رد في 5 يونيو الماضي.

ثم خسرت مصر بهدفين دون رد أمام إثيوبيا في الجولة الثانية في التاسع من نفس الشهر، ليرحل إيهاب جلال بعدها عن تدريب الفراعنة.

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