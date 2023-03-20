التشكيل - تشارلز باسي يقود المحلة.. وسيرجي أكا والديب أساسيان مع الإسماعيلي

الإثنين، 20 مارس 2023 - 15:39

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - غزل المحلة - الصور من حساب الإسماعيلي

أعلن كل من عبد الباقي جمال مدرب غزل المحلة وحمزة الجمل مدرب الإسماعيلي تشكيل فريقيهما الذي سيلعب بعد قليل.

ويلتقي غزل المحلة مع الإسماعيلي على ملعب الأول في دور الـ 16 من كأس الرابطة المصرية.

وشهد تشكيل غزل المحلة مشاركة تشارلز باسي في مركز قلب الهجوم بجانب أحمد الشيخ وجابرييل أوروك.

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وجاء تشكيل غزل المحلة كالتالي

الحارس: أحمد ميهوب.

الدفاع: مصطفى العش – طارق سامي – معاذ الحناوي.

الوسط: محمد جابر - حميد ماو – إبراهيم عايش – إيهاب سمير.

الهجوم: أحمد الشيخ – جابرييل أوروك – تشارلز باسي.

بينما يلعب سيجري أكا وكريم الديب في التشكيل الأساسي للإسماعيلي.

وجاء تشكيل الإسماعيلي بالكامل كالتالي

الحارس: محمد فوزي

الدفاع: عصام صبحي – باهر المحمدي – محمد هاشم – محمد دسوقي.

الوسط: سيرجي أكا – محمد حسن – كريم الديب.

الهجوم: عبد الرحمن مجدي – محمد الشامي – فراس شواط.

وكان غزل المحلة هو وصيف النسخة الماضية من كأس الرابطة بعد الخسارة من فيوتشر في المباراة النهائية، بعد أن أقصى الإسماعيلي في دور قبل النهائي.

الإسماعيلي غزل المحلة كأس الرابطة المصرية
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