أجيري: لعب المباريات في الثانية ظهرا؟ أتمنى أن يغلقوا التلفاز في كوريا الجنوبية

الإثنين، 20 مارس 2023 - 15:18

كتب : FilGoal

خافيير أجيري مدرب مايوركا

انتقد خافيير أجيري مدرب ريال مايوركا مواعيد مباريات فريقه بالدوري الإسباني.

وكان مايوركا قد خسر ضد بيتيس بهدف دون مقابل أمس الأحد في مباراة أقيمت في الثانية ظهرا بتوقيت إسبانيا.

وقال أجيري في تصريحات نقلتها صحيفة آس: "مواجهة ريال بيتيس كانت واحدة من المباريات التي تقام في الثانية ظهرا وأنا ممتن للرابطة لأنني لعبت 9 مباريات في ذلك الموعد تحت الشمس".

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وأضاف "أتمنى أن تغلق كوريا التلفاز لكي لا يتمكنوا من مشاهدة كانج إن لي مرة أخرى لأن الأمر صعب بتلك الطريقة".

وتابع "ولكن مهلا، الرابطة أيضا وضعت مباراتنا المقبلة يوم الجمعة بعد العودة من التوقف الدولي في ظل عودة اللاعبين الدوليين يوم الخميس.. نحتاج إلى التفكير في الأمر قليلا".

وتقام مباراة واحدة على الأقل من الدوري الإسباني بكل أسبوع في تمام الساعة الثانية ظهرا لكي تتمكن شعوب شرق آسيا من المتابعة بسبب فرق التوقيت.

ويلعب مايوركا أغلب مبارياته في ذلك التوقيت بسبب وجود كانج إن لي اللاعب الكوري الجنوبي ضمن صفوف الفريق.

ويحتل مايوركا المركز الـ 11 في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 32 نقطة.

الدوري الإسباني ريال مايوركا خافيير أجيري
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