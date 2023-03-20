ليكيب: باريس سان جيرمان يشك في رغبته باستمرار ميسي

الإثنين، 20 مارس 2023 - 14:53

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - باريس سلت حيرنلت

أصبحت رغبة باريس سان جيرمان في استمرار ليونيل ميسي مع الفريق بالموسم المقبل في محل شك وفقا لصحيفة ليكيب الفرنسية.

عقد ميسي ينتهي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي وأصبح من حقه التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني.

ويحاول النادي الفرنسي تمديد عقد النجم الأرجنتيني حاليا لمدة موسم إضافي.

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وفقا لليكيب فإن باريس سان جيرمان يمر بفترة من الشك في رغبته بتمديد تعاقد ميسي واستمراره مع الفريق.

شكوك باريس سان جيرمان تأتي بعد خروج الفريق من دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي بالإضافة إلى تعرض اللاعب لصافرات استهجان من الجماهير خلال مواجهة رين.

سبب إضافي قد يؤدي لرحيل ميسي عن باريس سان جيرمان هو رغبة النادي الفرنسي في تقليل مصاريفه لتجنب التعرض لعقوبات بسبب قوانين اللعب النظيف.

صاحب الـ 35 عاما كان قد انضم لباريس سان جيرمان في بداية الموسم الماضي بعد نهاية عقده مع برشلونة.

وشارك ميسي مع الفريق الفرنسي في 66 مباراة وسجل خلالهم 29 هدفا وصنع 32.

وتوج ميسي مع باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي وكأس السوبر الفرنسي.

ليونيل ميسي باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي
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