بدلا من القاهرة.. تحديد ملعب مباراة الزمالك والبنك الأهلي

حددت رابطة الأندية المحترفة ملعب مباراة الزمالك أمام البنك الأهلي في دور الـ 16 لبطولة كأس الرابطة.

وكان من المقرر أن تلعب المباراة على استاد القاهرة، ولكن تم نقلها بسبب أعمال الصيانة.

وستُلعب المباراة على ملعب المقاولون العرب.

وتقام المباراة يوم الأحد 26 مارس في التاسعة والربع مساء.

وقال وليد عبد الوهاب رئيس هيئة استاد القاهرة في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "أرضية استاد القاهرة تحتاج لصيانة ستستمر نحو ١٠ أيام إلى أسبوعين".

وأضاف "لذلك لن نقدر على استضافة مباراة منتخب مصر أمام مالاوي".

وخسر الزمالك أمام شباب بلوزداد ليخرج رسميا من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الزمالك المركز الخامس في ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة من 20 مباراة.

وكان أسامة نبيه المدرب العام للزمالك قد أعلن اعتذاره عن عدم الاستمرار في الجهاز الفني للفريق.

رحيل نبيه هو الثاني له في الموسم الحالي عن الجهاز الفني للزمالك.

أسامة نبيه بدأ الموسم في الجهاز الفني لجوسفالدو فيريرا قبل أن يعلن رحيله في شهر يناير الماضي.

وبعد رحيل فيريرا عاد نبيه للزمالك ليتويى تدريب الفريق بشكل مؤقت قبل أن يعود للجهاز الفني كمدرب عام بعد عودة المدرب البرتغالي.

وقاد نبيه الزمالك في مباراة واحدة كمدير فني مؤقت كانت ضد فيوتشر في الجولة الـ 16 من الدوري المصري وحقق خلالها الفوز بهدفين مقابل هدف.

وعلم FilGoal.com بوجود اتجاه داخل مجلس إدارة نادي الزمالك لتوجيه الشكر إلى المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا في الاجتماع المقبل.

وسيتم تحديد جلسة للتفاوض على الأمور المالية وإقامة حفل تكريم للمدرب المخضرم.