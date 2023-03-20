الإجابة لا تتغير.. دي يونج يرفض الرحيل عن برشلونة

واصل فرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة تصريحاته الرافضة لفكرة الرحيل عن الفريق.

وجاء آخرها عقب الفوز في الكلاسيكو على الغريم ريال مدريد بنتيجة 2-1 في الأسبوع السادس والعشرين من الدوري الإسباني.

وقال دي يونج في تصريحاته لقناة زيجو سبورت الهولندية بعد المباراة: "أنا سعيد للغاية. لقد فزنا بهدفين مقابل هدف والفارق الآن 12 نقطة. الأمور تبدو جيدة".

وأضاف "الآن تتحسن الأمور فيما يخص اللعب بشكل مستمر، وهذا يمنحني سعادة كبيرة".

وتابع "نحن الآن في الصدارة، وأنا ألعب كل مباراة تقريبا".

وعن إمكانية الرحيل عن برشلونة في الصيف قال: "لا، لا أعتقد ذلك. من حيث المبدأ، أنا سعيد للغاية في برشلونة".

وكان مانشستر يونايتد هو الأكثر اهتماما بضم دي يونج في الصيف الماضي، إلا أن الصفقة لم تتم.

وانضم دي يونج إلى برشلونة في صيف 2019 مقابل 86 مليون يورو قادما من أياكس أمستردام.

وخاض دي يونج 172 مباراة مع برشلونة، سجل خلالها 15 هدفا وصنع 19.