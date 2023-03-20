حقق 3 انتصارات مع الفريق.. إلتشي يعلن رحيل مدربه
الإثنين، 20 مارس 2023 - 14:02
كتب : FilGoal
أعلن نادي إلتشي رحيل مدربه بابلو ماتشين من تدريب الفريق بسبب سوء النتائج.
ويحتل إلتشي المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 13 نقطة وبفارق 13 نقطة عن صاحب المركز الـ 19 وأصبح على بعد خطوات من الهبوط بشكل رسمي لدوري الدرجة الثانية.
ماتشين هو المدرب الخامس الذي يتولى تدريب إلتشي منذ بداية الموسم الحالي.
وقاد ماتشين الفريق في 14 مباراة وحقق خلالهم الفوز في مباراتين بالدوري وواحدة بالكأس.
ولم يعرف الفريق تحقيق أي فوز منذ بداية الموسم الحالي سوى تحت قيادة ماتشين.
ولم يحدد إلتشي المدرب الذي سيتولى الفريق خلفا لماتشين ولكن النادي أشار إلى أن الطاقم التقني سيقود تدريب اليوم بشكل مؤقت.
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