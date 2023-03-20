آس: أراوخو قد يغيب لمدة 3 أسابيع للإصابة

الإثنين، 20 مارس 2023 - 12:54

كتب : FilGoal

برشلونة - ريال مدريد - الكلاسيكو - أراوخو

كشفت صحيفة آس الإسبانية عن تعرض رونالد أراوخو لاعب برشلونة إلى إصابة خلال مواجهة ريال مدريد.

رونالد أراوخو

النادي : برشلونة

برشلونة

وكان برشلونة قد حقق الفوز على ريال مدريد بهدفين مقابل هدف على ملعب سبوتيفاي كامب نو في الدوري الإسباني.

وسجل أراوخو هدف ريال مدريد الوحيد في المباراة بالخطأ في مرماه.

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وفقا لآس فإن أراوخو أنهى المباراة وهو يعاني من حمل عضلي زائد في القدم اليمنى وقد لا يسافر مع منتخب أوروجواي خلال فترة التوقف الدولي.

اللاعب صاحب الـ 23 عاما قد يغيب لثلاثة أسابيع عن برشلونة للحصول على راحة والتعافي من الحمل الزائد.

ووضع الجهاز الطبي الثلج على فخذ اللاعب عقب المباراة بسبب شعوره بالآلام وفي الصباح اكتشفوا وجود الحمل العضلي الزائد.

وقد يغيب اللاعب عن أول مباريات برشلونة بعد التوقف الدولي ولكن من المرجح أن يشارك في إياب كأس ملك إسبانيا ضد ريال مدريد يوم 5 إبريل بشكل طبيعي إذا سارت الأمور بشكل جيد.

ومن المفترض أن يلعب منتخب أوروجواي مباراتين وديتين ضد كل من كوريا الجنوبية واليابان خلال فترة التوقف الدولي الجارية.

وشارك أراوخو مع برشلونة في 22 مباراة منذ بداية الموسم الحالي وغاب لمدة شهرين بسبب الإصابة قبل كأس العالم الذي لم يشارك فيه أي دقيقة خلاله.

رونالد أراوخو برشلونة أوروجواي
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