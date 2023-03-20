شديد قناوي: الصراع على الهبوط صعب بالنسبة لقيمتي كلاعب.. وحتى الأهلي والزمالك عرضة للخسارة

تحدث أحمد شديد قناوي لاعب حرس الحدود عن صراع الهبوط والوضع الحالي في جدول الترتيب، وعن تضارب المشاعر بشأن خوضه لهذا التحدي في الوقت الحالي.

وقال قناوي في تصريحاته لقناة الحياة: "الأمور صعبة للغاية. من الممكن أن يسقط أي فريق ممن تقدم في صراع الهبوط مؤخرا".

وأضاف "لا يمكنك أن تعرف الفائز في الدوري الآن قبل نهاية المباراة. الأهلي من الممكن ألا يفوز وكذلك الزمالك".

وتابع "الأمر لم يعد يقاس باسم الفريق بل بحالته في يوم المباراة. حرس الحدود يواصل الكفاح والضغط على فرق جيدة وتقديم مباريات جيدة. الضغط صعب على اللاعبين ولكننا في كامل تركيزنا".

وعن التراجع من اللعب في أندية مثل الأهلي والمصري إلى الصراع على الهبوط حاليا قال: "هذا صعب للغاية بعد أن اعتدت على مستوى معين وعلى اللعب الهجومي".

وأوضح "هذا الأمر جديد بالنسبة لي ولكني أحب التحديات. ربما هذا ليس التحدي الأفضل لقيمة اللاعب ولهذا أشعر بغرابة".

وواصل "لكني أحاول وبشهادة الجميع أنا أقدم موسما جيدا، وبالتالي أعتقد أنه سيكون أحد أفضل التحديات التي خضتها".

واختتم "أنا أكثر من يركض ويقاتل، وأملك الشخصية التي تسمح لي باللعب لمدة 3 سنوات. المشكلة أن المدربين لا يشعرون بي حين لا يملكونني، ولكن حين أكون معهم يتمسكون بي".

ويحتل حرس الحدود المركز الثامن عشر والأخير برصيد 16 نقطة، بفارق الأهداف عن الإسماعيلي وفارق نقطة عن طلائع الجيش والبنك الأهلي اللذان لعبا مباراة أكثر منهما.