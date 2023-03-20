تشافي: لا نشعر أننا الأبطال حتى الآن.. وانتصارنا على ريال مدريد مستحق

شدد تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة على أنه لا يرى فريقه كبطل للدوري الإسباني حتى اللآن على الرغم من توسيع الفارق مع ريال مدريد.

وحقق برشلونة الفوز على ريال مدريد بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب سبوتيفاي كامب نو في الدوري الإسباني.

وقال تشافي للصحفيين عقب المباراة: "إنه انتصار مستحق كنا أخطر من ريال مدريد وصنعنا فرص أكثر منه"

وتابع "أنا أشعر بالرضا عن هذه المباراة الفريق قام بعمل جيد في الدفاع والهجوم أمام فريق كبير هو ريال مدريد والذي يقدم عملا كبيرا في المباريات الأخيرة بالنسبة لنا كنا في أفضل صورة"

وواصل "بالنسبة للفرص كانت فرصنا أكثر وكان لنا السيطرة لم يعرفوا كيف يخرجوا من الضغط العالي كنا نحاول أن نمنع التمريرات التي تأتي إلى رودريجو وأسينسيو وبعد ذلك الهدف الملغي كان بسبب خطأ ارتكبناه ولكننا كنا أفضل من ريال مدريد هذا اليوم".

وشدد "أفهم أن الناس يتغنون الآن بكوننا الأبطال ولكن لا يجب أن نسترخي النهاية كانت مثالية بالنسبة لنا ولكننا لا نشعر أننا الأبطال حتى الآن".

وأضاف "لا يجب أن ننسى من أي أتينا، في العام الماضي كنا متخلفين عن ريال مدريد بفارق 12 نقطة والآن نحن متقدمين بـ 12 نقطة وهذا يعني أننا نعمل بشكل جيد ودفاعنا صلب وأدرنا المباراة بشكل مذهل".

وأتم "الجماهير كانوا حاضرين في مباراة بايرن ميونيخ واليوم أيضا تواجدوا لذلك استحقوا الفوز والتناغم والاتحاد بين الجماهير والفريق أمرا هام نحن عائلة".

وارتفع رصيد برشلونة من النقاط إلى 68 نقطة ليرفع الفارق مع ريال مدريد صاحب المركز الثاني لـ 12 نقطة.