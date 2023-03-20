مواعيد مباريات الإثنين 20 مارس - مواجهتان في كأس الرابطة.. والدرجة الثانية

الإثنين، 20 مارس 2023 - 10:26

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - غزل المحلة - الصور من حساب الإسماعيلي

تستأنف اليوم مباريات اليوم الثاني من دور الـ 16 لبطولة كأس الرابطة المصرية.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

كأس الرابطة المصرية

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الاتحاد السكندري × فاركو.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس.

غزل المحلة × الإسماعيلي.. 4:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.

دوري الدرجة الثانية المصري

الألومونيوم × شبان قنا.. 3:00 مساء.

مصر للمقاصة × الفيوم.. 3:00 مساء.

المدينة المنورة × النصر للتعدين.. 3:00 مساء.

لافيينا × بترول أسيوط.. 3:00 مساء.

كيما أسوان × ملوي.. 3:00 مساء.

أسمنت أسيوط × الجونة.. 3:00 مساء.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة

دوري الدرجة الثانية المصري كأس الرابطة المصري مواعيد مباريات اليوم الإثنين
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