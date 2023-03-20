مواعيد مباريات الإثنين 20 مارس - مواجهتان في كأس الرابطة.. والدرجة الثانية
الإثنين، 20 مارس 2023 - 10:26
كتب : FilGoal
تستأنف اليوم مباريات اليوم الثاني من دور الـ 16 لبطولة كأس الرابطة المصرية.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة.
كأس الرابطة المصرية
الاتحاد السكندري × فاركو.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس.
غزل المحلة × الإسماعيلي.. 4:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.
دوري الدرجة الثانية المصري
الألومونيوم × شبان قنا.. 3:00 مساء.
مصر للمقاصة × الفيوم.. 3:00 مساء.
المدينة المنورة × النصر للتعدين.. 3:00 مساء.
لافيينا × بترول أسيوط.. 3:00 مساء.
كيما أسوان × ملوي.. 3:00 مساء.
أسمنت أسيوط × الجونة.. 3:00 مساء.
طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة
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