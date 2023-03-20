تقدم بها بعد 13 عاما.. المحكمة الرياضية ترفض شكوى خالد سعد ضد الزمالك

علم FilGoal.com أن المحكمة الرياضية الدولية رفضت الشكوى التي قدمها الأردني خالد سعد لاعب الزمالك السابق ضد النادي الأبيض.

وكان سعد يطالب الزمالك بالحصول على 700 ألف دولار.

وانضم سعد للأبيض عام 2008، وتم فسخ التعاقد في 2009.

وتقدم اللاعب بشكوى في العام الماضي، أي بعد 13 عاما على رحيله.

ورفضت المحكمة بناء على دفوع المحامي الدولي سالفاتوري، الذي دفع بعدم وجود ما يثبت أن للاعب مستحقات لدى الزمالك.

وخسر الزمالك أمام شباب بلوزداد ليخرج رسميا من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الزمالك المركز الخامس في ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة من 20 مباراة.