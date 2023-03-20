كرة طائرة - اكتمال الرباعي المتأهل لنصف نهائي دوري السيدات

اختتمت الجولة الثانية من منافسات ربع نهائي دوري سيدات الكرة الطائرة دون حاجة إلى مواجهات فاصلة.

وتأهلت فرق الأهلي والزمالك وسبورتنج ووادي دجلة.

وأقيمت مرحلة ربع النهائي بنظام Best of 3 أي الفريق الفائز بمباراتين يتأهل إلى نصف النهائي.

وجاءت نتيجة الجولة الثانية كالآتي:

انتصار الأهلي على الزهور 3-1

فوز سبورتنج على الصيد 3-1

انتصار وادي دجلة على الشمس 3-1

فوز الزمالك ضد سموحة 3-0

وبذلك يواجه الأهلي فريق سبورتنج في نصف نهائي دوري السيدات، بينما يلعب الزمالك أمام وادي دجلة.

وكانت فرق الأهلي والزمالك ووادي دجلة والصيد قد حسموا تأهلهم إلى نصف نهائي كأس مصر للسيدات.

ويلعب الأهلي أمام وادي دجلة، بينما الزمالك يواجه الصيد ولم يتحدد موعد مباريات الكأس حتى الآن.