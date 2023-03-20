الثالث على التوالي والأول منذ ميسي.. أرقام من فوز برشلونة على ريال مدريد في الكلاسيكو

الإثنين، 20 مارس 2023 - 00:26

كتب : FilGoal

هدف فرانك كيسي القاتل في الكلاسيكو

فوائد رقمية إضافية خرج بها برشلونة من فوزه بالكلاسيكو على ضيفه وغريمه ريال مدريد بهدفين مقابل هدف وحيد.

جاء ذلك على ملعب كامب نو ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين من الدوري الإسباني.

الفوز رفع رصيد برشلونة إلى 68 نقطة، بفارق 12 نقطة عن غريمه وملاحقه وحامل اللقب ريال مدريد.

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وسجل هدفي برشلونة سيرجي روبرتو وفرانك كيسي، فيما سجل رونالد أراوخو هدف ريال مدريد بالخطأ في مرماه.

1- هذا هو الانتصار الثالث على التوالي لـ برشلونة في الكلاسيكو، بعد الفوز في مباراتي نهائي كأس السوبر (3-1) وذهاب نصف نهائي كأس الملك (1-0).

2- هذه أفضل سلسلة انتصارات للفريق الكتالوني ضد مدريد منذ الفترة بين أغسطس 2011 ويناير 2012.

3- هذا هو الانتصار الأول لـ برشلونة في الكلاسيكو على ملعب كامب نو بجميع المسابقات، منذ 28 أكتوبر 2018 بنتيجة 5-1، بعد تعادلين وهزيمتين.

4- فرانك كيسي سجل هدفه الأول على الإطلاق في الدوري الإسباني خلال مشاركته رقم 18، وأتى هذا الهدف في الكلاسيكو.

5- كيسي سجل أكثر هدف متأخر لـ برشلونة في الكلاسيكو في الدقيقة 91:02 منذ هدف ليونيل ميسي (91:48) ضد ريال مدريد في سانتياجو بيرنابيو في أبريل 2017.

6- هدف فرانك كيسي هو رقم 3000 لبرشلونة على ملعب كامب نو في مختلف البطولات.

7- برشلونة للفوز رقم 100 في الكلاسيكو أمام ريال مدريد.

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