كورتوا: لا شيء مستحيل لكن يجب أن نكون صادقين مع أنفسنا.. وأثق في الفوز بالكأس

اعترف تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد بصعوبة المنافسة على لقب الدوري الإسباني بعد الخسارة من برشلونة رغم ثقته أنه لا شيء مستحيل في كرة القدم.

وتغلب برشلونة على ريال مدريد بهدفين مقابل هدف واحد، بهدف فرانك كيسي القاتل في الثواني الأخيرة.

ورفع برشلونة فارق النقاط مع ريال مدريد صاحب المركز الثاني إلى 12 نقطة قبل 12 جولة من نهاية المسابقة.

وقال كورتوا في تصريحات عقب اللقاء: "يجب أن نكون صادقين مع أنفسنا، هناك فارق 12 نقطة بأربع مباريات".

وشدد "لدينا أفضلية المواجهات المباشرة ولا شيء مستحيل، ولكن الأمر صعب جدا".

وأضاف كورتوا "لعبنا مباراة جيدة، كانت لدينا فرص وهم أيضا، لم نستغل أفضلية التقدم، ومن المؤسف أن الهدف - أسينسيو - لم يحتسب".

وأوضح "أنا سعيد لمساعدة الفريق، لكنني أعتمد فقط على الفوز ولم نملك ذلك، لدينا العديد من المباريات وهناك شهرين جميلين مقبلين".

واختتم كورتوا تصريحاته "علينا القدوم من أجل الفوز في مواجهة الكأس، أنا أثق في قدرتنا بالفوز هنا - كامب نو - وخوض نهائي الكأس".

وخسر ريال مدريد أمام برشلونة للمرة الثالثة على التوالي هذا الموسم بعد الهزيمة في نهائي السوبر وذهاب نصف نهائي كأس الملك.

ويتواجه الفريقان مجددا يوم 5 أبريل على ملعب كامب نو في إياب نصف نهائي كأس الملك.

وتغلب برشلونة في لقاء الذهاب على ملعب سنتياجو برنابيو بهدف دون مقابل سجله إيدر ميليتاو بالخطأ في مرماه.