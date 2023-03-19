الجميع لعب لمصلحة لاتسيو.. كوستيتش يكتب انتصار يوفنتوس على إنتر في دربي إيطاليا

الأحد، 19 مارس 2023 - 23:56

كتب : FilGoal

هدف فيليب كوستيتش مع يوفنتوس ضد إنتر

حقق يوفنتوس انتصارا هاما على حساب إنتر ميلان في دربي إيطاليا بهدف دون مقابل ضمن مباريات الجولة 27 من الدوري الإيطالي.

سجل فيليب كوستيتش هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 23 بتسديدة أرضية بعد تمريرة من أدريان رابيو.

وعاد الحكم لتقنية الفيديو بعدها بسبب لمسة يد على رابيو في بداية الهجمة قبل أن تقرر تقنية الفيديو احتساب الهدف.

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وتعرض فيديريكو كييزا للإصابة بعد أن شارك بديلا في الدقيقة 66 ليغادر الملعب في الدقيقة 83.

وبذلك حقق يوفنتوس الفوز على إنتر ميلان ذهابا وإيابا بشباك نظيفة للمرة الأولى منذ موسم 1976-1977، حيث فاز البيانكونيري ذهابا بهدفين دون مقابل.

الفوز رفع رصيد يوفنتوس للنقطة 41 في المركز السابع بفارق سبع نقاط عن ميلان صاحب المركز السابع.

وتوقف رصيد إنتر عند 50 نقطة في المركز الثالث.

ولعب جميع المتنافسين على التواجد في المربع الذهبي لمصلحة لاتسيو، الذي خدم نفسه بنفسه أيضا بالفوز على روما في الدربي بهدف دون مقابل.

وخسر ميلان أمام أودينيزي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

واستغل أتلانتا التعثرات أيضا بفوزه على إمبولي بهدفين مقابل هدف واحد ليقلص الفارق مع ميلان صاحب المركز الرابع إلى ثلاث نقاط.

يوفنتوس إنتر ميلان الدوري الإيطالي
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