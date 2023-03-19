أراوخو يسجل أول هدف في برشلونة بالنيران الصديقة بالقرن الـ 21 في الكلاسيكو

الأحد، 19 مارس 2023 - 22:29

كتب : FilGoal

برشلونة - ريال مدريد - الكلاسيكو - فينيسيوس - أراوخو

افتتح رونالد أراوخو مدافع برشلونة التسجيل في كلاسيكو الدوري ضد ريال مدريد بالخطأ في مرماه.

وبات هدف أراوخو هو الأول داخل مرمى برشلونة بالنيران الصديقة في مسابقة الدوري الإسباني خلال القرن الحادي والعشرين.

وتقدم ريال مدريد على برشلونة بهدف في الدقيقة التاسعة عن طريق رونالدو أراوخو الذي أخطأ تقدير عرضية فينيسيوس جونيور داخل مرمى مارك تير شتيجن.

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وبذلك آخر هدفين تم تسجيلهما في الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد بالنيران الصديقة.

إذ سجل إيدر ميليتاو هدف برشلونة بالخطأ في مرماه في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

أما برشلونة فآخر هدف عكسي سُجل في مرماه خلال مواجهات الكلاسيكو يعود إلى أغسطس 2017.

وسجل جيرارد بيكيه وقتها الهدف بالخطأ في مرماه ضمن منافسات كأس السوبر.

وكان برشلونة يتصدر مسابقة الدوري الإسباني قبل انطلاق المباراة برصيد 65 نقطة عقب مرور 25 جولة.

بينما ريال مدريد في المركز الثاني بـ 56 نقطة.

ويسعى النادي الملكي لتقليص الفارق إلى ست نقاط قبل 12 جولة من النهاية.

بينما يرغب برشلونة في تعزيز فارق النقاط على ملعبه أمام ريال مدريد.

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