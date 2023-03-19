مباشر الدوري الإيطالي - إنتر (0) -(1) يوفنتوس.. بداية الشوط الثاني

الأحد، 19 مارس 2023 - 21:56

كتب : FilGoal

هدف فيليب كوستيتش مع يوفنتوس ضد إنتر

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة إنتر ميلان ويوفنتوس في الجولة 27 من الدوري الإيطالي.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق23: جوووووول أول ليوفنتوس عن طريق فيليب كوستيتش بتسديدة أرضية بعد تمريرة من أدريان رابيو

ق18: تشيزني يتألق أمام تسديدة باريلا

ق8: إصابة نيكولا باريلا

بداية المباراة

يوفنتوس إنتر الدوري الإيطالي
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