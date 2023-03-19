مباشر الدوري الإيطالي - إنتر (0) -(1) يوفنتوس.. بداية الشوط الثاني
الأحد، 19 مارس 2023 - 21:56
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة إنتر ميلان ويوفنتوس في الجولة 27 من الدوري الإيطالي.
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بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق23: جوووووول أول ليوفنتوس عن طريق فيليب كوستيتش بتسديدة أرضية بعد تمريرة من أدريان رابيو
ق18: تشيزني يتألق أمام تسديدة باريلا
ق8: إصابة نيكولا باريلا
بداية المباراة
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