مباشر الدوري الإيطالي - إنتر (0) -(1) يوفنتوس.. بداية الشوط الثاني

تين هاج: لا أريد الحديث عن لمسة يد ويليان.. فهناك ما هو أولى بالتركيز عليه

أراخو يسجل أول هدف في برشلونة بالنيران الصديقة بالقرن الـ 21 في الكلاسيكو

مباشر الكلاسيكو - برشلونة (1)-(1) ريال مدريد.. الشوط الثاني

لاتسيو يرتقي للمركز الثاني مؤقتا بالفوز على روما في الدربي

سابيتزر: كنا الأحق بالفوز على فولام.. والهدف الأول مع مانشستر مميز للغاية

قبل القمة.. بايرن ميونيخ يفقد صدارة الدوري الألماني بثنائية بالاسيوس

انتهت في الكونفدرالية - الجيش الملكي (1) - (0) بيراميدز

تشكيل برشلونة - عودة ليفاندوفسكي ضمن 3 تعديلات على تشكيل الكلاسيكو الماضي