انتهت الدوري الإيطالي - إنتر (0) -(1) يوفنتوس.. فوز هام

الأحد، 19 مارس 2023 - 21:56

كتب : FilGoal

هدف فيليب كوستيتش مع يوفنتوس ضد إنتر

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة إنتر ميلان ويوفنتوس في الجولة 27 من الدوري الإيطالي.

يمكنك متابعة المباراة من هنا

------------------------------

أخبار متعلقة:
بيان من الإسماعيلي بشأن "صدور حكم بإلغاء قرار تشكيل اللجنة المؤقتة" لاتسيو يرتقي للمركز الثاني مؤقتا بالفوز على روما في الدربي سابيتزر: كنا الأحق بالفوز على فولام.. والهدف الأول مع مانشستر مميز للغاية قبل القمة.. بايرن ميونيخ يفقد صدارة الدوري الألماني بثنائية بالاسيوس

نهاية المباراة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق23: جوووووول أول ليوفنتوس عن طريق فيليب كوستيتش بتسديدة أرضية بعد تمريرة من أدريان رابيو

ق18: تشيزني يتألق أمام تسديدة باريلا

ق8: إصابة نيكولا باريلا

بداية المباراة

يوفنتوس إنتر الدوري الإيطالي
نرشح لكم
أنشيلوتي: ريال مدريد استحق الفوز في الكلاسيكو.. وسنقاتل على كل البطولات حتى النهاية الثالث على التوالي والأول منذ ميسي.. أرقام من فوز برشلونة على ريال مدريد في الكلاسيكو كورتوا: لا شيء مستحيل لكن يجب أن نكون صادقين مع أنفسنا.. وأثق في الفوز بالكأس روبيرتو: برشلونة لم يحسم الدوري والجميع أصابه الجنون بعد هدف كيسي بالهدف رقم 3000.. لدغة كيسي تقود برشلونة لفوز قاتل في الكلاسيكو على ريال مدريد الجميع لعب لمصلحة لاتسيو.. كوستيتش يكتب انتصار يوفنتوس على إنتر في دربي إيطاليا سكاي: كونتي يوضح تصريحاته الغاضبة بعد تعادل توتنام أمام ساوثامبتون تين هاج: لا أريد الحديث عن لمسة يد ويليان.. فهناك ما هو أولى بالتركيز عليه
أخر الأخبار
خبر في الجول - اتجاه في الزمالك لإقالة فيريرا.. مواصفات البديل وميدو وجلال خارج الترشيحات 10 دقيقة | الدوري المصري
أنشيلوتي: ريال مدريد استحق الفوز في الكلاسيكو.. وسنقاتل على كل البطولات حتى النهاية 17 دقيقة | الدوري الإسباني
كرة طائرة - اكتمال الرباعي المتأهل لنصف نهائي دوري السيدات 22 دقيقة | رياضات أخرى
الثالث على التوالي والأول منذ ميسي.. أرقام من فوز برشلونة على ريال مدريد في الكلاسيكو 27 دقيقة | الدوري الإسباني
كورتوا: لا شيء مستحيل لكن يجب أن نكون صادقين مع أنفسنا.. وأثق في الفوز بالكأس 29 دقيقة | الدوري الإسباني
المتحدث باسم الإسماعيلي: البعض يحاول تشتيت النادي في فترة مصيرية 31 دقيقة | الدوري المصري
روبيرتو: برشلونة لم يحسم الدوري والجميع أصابه الجنون بعد هدف كيسي 31 دقيقة | الدوري الإسباني
بالهدف رقم 3000.. لدغة كيسي تقود برشلونة لفوز قاتل في الكلاسيكو على ريال مدريد 51 دقيقة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 شباك نظيفة أو فارق هدفين.. سيناريوهات تأهل الأهلي لربع نهائي إفريقيا أمام الهلال 2 انتهت مجموعة الأهلي – الهلال (1) - (1) صنداونز.. تعادل لمصلحة الأهلي 3 قرعة دوري أبطال أوروبا - قمة إيطالية وسيتي ضد بايرن.. ونصف نهائي ناري 4 سيناريوهات تأهل الأهلي - مصيره ليس بيده ولكن.. والخروج لا يزال واردا إن تعادل الهلال