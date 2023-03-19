انتهت الدوري الإيطالي - إنتر (0) -(1) يوفنتوس.. فوز هام

أنشيلوتي: ريال مدريد استحق الفوز في الكلاسيكو.. وسنقاتل على كل البطولات حتى النهاية

الثالث على التوالي والأول منذ ميسي.. أرقام من فوز برشلونة على ريال مدريد في الكلاسيكو

كورتوا: لا شيء مستحيل لكن يجب أن نكون صادقين مع أنفسنا.. وأثق في الفوز بالكأس

روبيرتو: برشلونة لم يحسم الدوري والجميع أصابه الجنون بعد هدف كيسي

بالهدف رقم 3000.. لدغة كيسي تقود برشلونة لفوز قاتل في الكلاسيكو على ريال مدريد

الجميع لعب لمصلحة لاتسيو.. كوستيتش يكتب انتصار يوفنتوس على إنتر في دربي إيطاليا

سكاي: كونتي يوضح تصريحاته الغاضبة بعد تعادل توتنام أمام ساوثامبتون

تين هاج: لا أريد الحديث عن لمسة يد ويليان.. فهناك ما هو أولى بالتركيز عليه