بيان من الإسماعيلي بشأن "صدور حكم بإلغاء قرار تشكيل اللجنة المؤقتة"

نشر نادي الإسماعيلي بيانا رسميا بشأن ما تم تدواله بصدور حكم بإلغاء قرار تشكيل اللجنة المؤقتة.

وشدد بيان الإسماعيلي على احترامه للقضاء المصري وأحكامه أيا ما كان ستنطلق به محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية يوم 29 أبريل المقبل.

وستبادر اللجنة برئاسة أبو بكر الحديدي بتنفيذ الحكم دون الانتظار لنسخ الحكم وإعلانه.

وجاء بيان الإسماعيلي الرسمي كالآتي:

"تابعت اللجنة المؤقتة لإدارة النادي الإسماعيلي ما تناولته صفحات التواصل الاجتماعي بشأن صدور حكم بإلغاء قرار تشكيلها رقم 293 لسنة 2023 والصادر عن مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية".

"وفي هذا الصدد وبعد الوقوف على حقيقة ما تم تداوله تؤكد اللجنة على كامل احترامها للقضاء المصري وأحكامه وأنه أيا ما كان ستنطق به محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية في دعواها رقم 4950 لسنة 28 ق بتاريخ 29 أبريل 2023".

"ستبادر اللجنة بتنفيذه فورا دون الانتظار لنسخ الحكم وإعلانه فالأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة واجبة النفاذ بمجرد صدورها".

"ونكرر دعوتنا لعشاق النادي الإسماعيلي دعم الفريق الأول لكرة القدم وجهازه الفني في هذه الأونة الحرجة أيا من كان القائم على شؤون إدارته وتوفير المناخ المناسب لهم لعبور هذه الأزمة".

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أصدرت قرارا بتشكيل اللجنة المؤقتة يوم 29 يناير.

وتضمن تشكيل الجنة المؤقتة كل من:

أبو بكر الصديق الحديدى

محمد أبراهيم احمد

أحمد جمال فهيم

الطاهر الشافعى

مروة عرابي

محمد الشحات إبراهيم

نصر الدين المصطفي

إسماعيل حفنى

إضافة إلى المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط.

ويأتي ذلك بعد قبول استقالة مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة يحيى الكومي يوم 10 يناير الماضي.