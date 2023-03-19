انتهت الكلاسيكو - برشلونة (2)-(1) ريال مدريد.. فوز البارسا
الأحد، 19 مارس 2023 - 21:37
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني.
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نهاية المباراة بفوز برشلونة
ق 92: جووووووووووووووووول كيسي والثاني
ق 82: نزول فيران توريس بدلا من رافينيا
ق 81: جووووووووول أسينسيو بعد عرضية من كارفاخال
ق 79: بنزيمة يهدر فرصة الثاني
ق 76: نزول فرانك كيسي وخروج سيرجي روبيرتو
ق 76: نزول تشواميني وسيبايوس وأسينسيو وخروج كامافينجا ومودريتش وفالفيردي
ق 74: كورتوا يتألق أمام رافينيا
ق 67: ماذا أهدرت يا ليفاندوفسكي
ق 63: رودريجو يهدر الثاني بعد خطأ من بوسكيتس
ق 62: نزول رودريجو وميندي وخروج كروس وناتشو
ق 59: تسديدة من ليفاندوفسكي
ق 50: ضغط قوي من البارسا
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45: جووووووووووووووول سيرجيو روبيرتو والتعادل
ق 34: كورتوا يواصل التألق
ق 32: كعب من كريستينسن وكورتوا يمسك بالكرة
ق 24: رأسية خطيرة من رافينيا
ق 18: إنذار لـ ناتشو
ق 12: فرصة خطيرة من ليفا داخل منطقة الجزاء
ق 9: جوووووووول أول عن طريق أراوخو بالخطأ في مرماه
ق 5: كورتوا يتألق من جديد أمام رأسية رافينيا
ق 3: تسديدة قوية من ليفا وكورتوا يتألق
انطلاق المباراة