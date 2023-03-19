انتهت الكلاسيكو - برشلونة (2)-(1) ريال مدريد.. فوز البارسا

الأحد، 19 مارس 2023 - 21:37

كتب : FilGoal

برشلونة - ريال مدريد - الكلاسيكو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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نهاية المباراة بفوز برشلونة

ق 92: جووووووووووووووووول كيسي والثاني

ق 82: نزول فيران توريس بدلا من رافينيا

ق 81: جووووووووول أسينسيو بعد عرضية من كارفاخال

ق 79: بنزيمة يهدر فرصة الثاني

ق 76: نزول فرانك كيسي وخروج سيرجي روبيرتو

ق 76: نزول تشواميني وسيبايوس وأسينسيو وخروج كامافينجا ومودريتش وفالفيردي

ق 74: كورتوا يتألق أمام رافينيا

ق 67: ماذا أهدرت يا ليفاندوفسكي

ق 63: رودريجو يهدر الثاني بعد خطأ من بوسكيتس

ق 62: نزول رودريجو وميندي وخروج كروس وناتشو

ق 59: تسديدة من ليفاندوفسكي

ق 50: ضغط قوي من البارسا

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45: جووووووووووووووول سيرجيو روبيرتو والتعادل

ق 34: كورتوا يواصل التألق

ق 32: كعب من كريستينسن وكورتوا يمسك بالكرة

ق 24: رأسية خطيرة من رافينيا

ق 18: إنذار لـ ناتشو

ق 12: فرصة خطيرة من ليفا داخل منطقة الجزاء

ق 9: جوووووووول أول عن طريق أراوخو بالخطأ في مرماه

ق 5: كورتوا يتألق من جديد أمام رأسية رافينيا

ق 3: تسديدة قوية من ليفا وكورتوا يتألق

انطلاق المباراة

برشلونة ريال مدريد الكلاسيكو
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