انتهت الكلاسيكو - برشلونة (2)-(1) ريال مدريد.. فوز البارسا

أنشيلوتي: ريال مدريد استحق الفوز في الكلاسيكو.. وسنقاتل على كل البطولات حتى النهاية

الثالث على التوالي والأول منذ ميسي.. أرقام من فوز برشلونة على ريال مدريد في الكلاسيكو

كورتوا: لا شيء مستحيل لكن يجب أن نكون صادقين مع أنفسنا.. وأثق في الفوز بالكأس

روبيرتو: برشلونة لم يحسم الدوري والجميع أصابه الجنون بعد هدف كيسي

بالهدف رقم 3000.. لدغة كيسي تقود برشلونة لفوز قاتل في الكلاسيكو على ريال مدريد

أراوخو يسجل أول هدف في برشلونة بالنيران الصديقة بالقرن الـ 21 في الكلاسيكو

انتهت في الكونفدرالية - الجيش الملكي (1) - (0) بيراميدز

تشكيل برشلونة - عودة ليفاندوفسكي ضمن 3 تعديلات على تشكيل الكلاسيكو الماضي