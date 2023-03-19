مباشر الكلاسيكو - برشلونة (1)-(1) ريال مدريد.. الشوط الثاني

أراخو يسجل أول هدف في برشلونة بالنيران الصديقة بالقرن الـ 21 في الكلاسيكو

انتهت في الكونفدرالية - الجيش الملكي (1) - (0) بيراميدز

تشكيل برشلونة - عودة ليفاندوفسكي ضمن 3 تعديلات على تشكيل الكلاسيكو الماضي

تشكيل ريال مدريد - قبل الكلاسيكو بساعتين.. أنشيلوتي يدفع بنفس تشكيل الكأس

كروس: لا أشعر بالتعاطف مع هازارد أو أي شخص في كرة القدم

حوار - بيكيه: انفصالي عن شاكيرا؟ هدفي الآن حماية أطفالي.. ولم أركض منذ مباراتي الأخيرة

إل موندو: بيريز قرر عدم حضور الكلاسيكو لتوتر علاقته مع لابورتا

الأكثر حصدا للنقاط في آخر 5 جولات.. أتلتيكو مدريد يضرب فالنسيا بثلاثية