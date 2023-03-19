مباشر الكلاسيكو - برشلونة (1)-(1) ريال مدريد.. الشوط الثاني

الأحد، 19 مارس 2023 - 21:37

كتب : FilGoal

برشلونة - ريال مدريد - الكلاسيكو - هدف سيرجيو روبيرتو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني.

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انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45: جووووووووووووووول سيرجيو روبيرتو والتعادل

ق 34: كورتوا يواصل التألق

ق 32: كعب من كريستينسن وكورتوا يمسك بالكرة

ق 24: رأسية خطيرة من رافينيا

ق 18: إنذار لـ ناتشو

ق 12: فرصة خطيرة من ليفا داخل منطقة الجزاء

ق 9: جوووووووول أول عن طريق أراوخو بالخطأ في مرماه

ق 5: كورتوا يتألق من جديد أمام رأسية رافينيا

ق 3: تسديدة قوية من ليفا وكورتوا يتألق

انطلاق المباراة

برشلونة ريال مدريد الكلاسيكو
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