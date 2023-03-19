لاتسيو يرتقي للمركز الثاني مؤقتا بالفوز على روما في الدربي

فاز لاتسيو على روما بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 27 من الدوري الإيطالي ليرتقي مؤقتا إلى المركز الثاني.

وسجل ماتيا زاكاني هدف فوز لاتسيو في الدقيقة 62 من مباراة دربي العاصمة الإيطالية روما.

ورفع لاتسيو رصيده إلى النقطة 52 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، بفارق 19 نقطة عن نابولي المتصدر.

ولا يزال منتظرا إنتر صاحب المركز الثالث برصيد 50 نقطة أن يخوض مباراته ضد يوفنتوس بعد قليل.

وتجمد رصيد روما عند النقطة 47 في المركز الخامس.

وشهدت المباراة طرد روجر إبانيز مدافع روما من الدقيقة 32 بعدما حصل على الإنذار الثاني.

وحقق لاتسيو الفوز على روما ذهابا وإيابا في الدوري الإيطالي لأول مرة منذ موسم 2011-2012.