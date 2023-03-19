سابيتزر: كنا الأحق بالفوز على فولام.. والهدف الأول مع مانشستر مميز للغاية

الأحد، 19 مارس 2023 - 21:06

كتب : FilGoal

مارسيل سابيتزر يحتفل بأول أهدافه مع مانشستر يونايتد

شدد مارسيل سابيتزر لاعب مانشستر يونايتد على أن فريقه استحق الفوز على فولام، مشيرا إلى أن تسجيله لأول أهدافه مع الشياطين الحمر أمر مميز للغاية.

وسجل سابيتزر هدف مانشستر يونايتد الثاني في انتصار الشياطين الحمر على فولام بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال سابيتزر في تصريحات صحفية: "إنه فوز هائل، أردنا العودة إلى ويمبلي وفعلنا ذلك. تأخرنا بهدف وكان الأمر صعبا لكننا عدنا وفزنا بها".

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وأضاف حول استحقاقية مانشستر يونايتد بالفوز "لقد فزنا باللقاء فلماذا لا نستحق؟ سجلنا ثلاثة أهداف وسجلوا هدف واحد. كنا مركزين حتى النهاية. أعتقد أنه كان فوزا مستحقا".

وواصل "أنا أركز على المباراة دائما، الحكم احتسب ركلة جزاء وسجلناها ثم كان الأمر أسهل بالنسبة لنا. كان علينا التركيز على المباراة والنتيجة وهذا هو الأهم".

وأتم عن تسجيل هدفه الأول على ملعب أولد ترافورد "إنه أمر رائع جدا. أنا سعيد للغاية، الهدف هام جدا لنا".

الهدف هو الأول لسابيتزر مع مانشستر يونايتد بعد انتقاله معارا من بايرن ميونيخ في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الشتوي الماضي.

وبذلك يضرب مانشستر يونايتد موعدا مع برايتون في نصف النهائي، على أن يلتقي مانشستر سيتي مع شيفيلد يونايتد في نصف النهائي الآخر.

ويستضيف ويمبلي مباراتي نصف النهائي يومي 22 و23 إبريل المقبل.

مانشستر يونايتد كأس الاتحاد الإنجليزي فولام مارسيل سابيتزر
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