قبل القمة.. بايرن ميونيخ يفقد صدارة الدوري الألماني بثنائية بالاسيوس

فقد بايرن ميونيخ صدارة الدوري الألماني بعد الخسارة أمام باير ليفركوزن بهدفين مقابل هدف واحد قبل مواجهة القمة المرتقبة بين دورتموند وبايرن ميونيخ.

وسجل إيزيكيل بالاسيوس هدفي باير ليفركوزن ليحول التأخر أمام بايرن ميونيخ إلى فوز قاتل.

وقاد تشابي ألونسو باير ليفركوزن لتحقيق فوز غائب على بايرن ميونيخ.

إذ فشل باير ليفركوزن في تحقيق الفوز على بايرن ميونيخ في آخر سبع مواجهات بينهما.

وكان آخر انتصار لباير ليفركوزن على بايرن ميونيخ في نوفمبر 2019 ضمن منافسات الدوري وكان بنفس النتيجة.

وتجمد رصيد بايرن ميونيخ عند 52 نقطة في المركز الثاني وبفارق نقطة واحدة عن دورتموند المتصدر.

بينما رفع باير ليفركوزن رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني بتحقيق ثلاثة انتصارات متتالية.

وتقدم جوشوا كيميتش في الدقيقة 22 بهدف أول لبايرن ميونيخ.

بينما نجح بالاسيوس في تسجيل هدفين في الدقيقتين 55 و73 من ركلتي جزاء.

ويستضيف بايرن ميونيخ فريق بوروسيا دورتموند يوم 1 أبريل عقب التوقف الدولي ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين.