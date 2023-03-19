مباشر في الكونفدرالية - الجيش الملكي (0) - (0) بيراميدز.. بداية المباراة
الأحد، 19 مارس 2023 - 20:43
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بيراميدز أمام الجيش الملكي المغربي على استاد الأمير مولاي عبد الله بالرباط في خامس جولات دور المجموعات لكأس الكونفدرالية.
لمتابعة المباراة
------
بداية المباراة
نرشح لكم
تشكيل برشلونة - عودة ليفاندوفسكي ضمن 3 تعديلات على تشكيل الكلاسيكو الماضي تشكيل ريال مدريد - قبل الكلاسيكو بساعتين.. أنشيلوتي يدفع بنفس تشكيل الكأس كروس: لا أشعر بالتعاطف مع هازارد أو أي شخص في كرة القدم حوار - بيكيه: انفصالي عن شاكيرا؟ هدفي الآن حماية أطفالي.. ولم أركض منذ مباراتي الأخيرة إل موندو: بيريز قرر عدم حضور الكلاسيكو لتوتر علاقته مع لابورتا الأكثر حصدا للنقاط في آخر 5 جولات.. أتلتيكو مدريد يضرب فالنسيا بثلاثية مؤتمر تشافي: متحمس للكلاسيكو.. الهجوم على جافي وموقف بيدري مؤتمر أنشيلوتي: نحتاج شخصية البطل للفوز بالكلاسيكو.. ومستقبلي يتحدد بنهاية الموسم