مباشر في الكونفدرالية - الجيش الملكي (0) - (0) بيراميدز.. بداية المباراة

الأحد، 19 مارس 2023 - 20:43

كتب : FilGoal

بيراميدز - الجيش الملكي - عبد الله السعيد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بيراميدز أمام الجيش الملكي المغربي على استاد الأمير مولاي عبد الله بالرباط في خامس جولات دور المجموعات لكأس الكونفدرالية.

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بداية المباراة

بيراميدز الكونفدرالية الجيش الملكي المغربي
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