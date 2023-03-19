انتهت في الكونفدرالية - الجيش الملكي (1) - (0) بيراميدز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بيراميدز أمام الجيش الملكي المغربي على استاد الأمير مولاي عبد الله بالرباط في خامس جولات دور المجموعات لكأس الكونفدرالية.

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ق 82 تسديدة من إبراهيم عادل لاعب فريق بيراميدز من داخل منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة بقليل.

ق 80 دودو الجباس بدلا من محمود عبد العاطي

ق 72 تسديدة قوية من مصطفى فتحي من يمين منطقة الجزاء أبعدها الحارس أيوب لكرد من أعلى يسار مرماه إلى ركنية من جهة اليمين.

ق 67 إبراهيم عادل وأحمد توفيق بدلا من كريم حافظ ومحمد الشيبي

ق 66 تسديدة من محمد الشيبي لاعب فريق بيراميدز من خارج منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة.

ق 61 الهدف الأول للجيش الملكي بواسطة أحمد حمودان.. ارتباك في منطقة جزاء الفريق المصري يحاول الشناوي في نهايته تشتيت الكرة ولكنها تصطدم بحمودان وتسكن الشباك

ق 46 محمود صابر بدلا من فخر الدين بن يوسف

استراحة

ق 45 +2 تسديدة قوية من حاتم الصوابي لاعب فريق الجيش الملكي من على حدود منطقة الجزاء أبعدها الحارس أحمد الشناوي من أقصى يمين مرماه بشكل رائع.

ق 42 ركلة ركنية لصالح فريق الجيش الملكي من جهة اليمين نفذت عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها محمد ربيع حريمات برأسية مرت بعيدة عن المرمى.

ق 20 نفذت الركلة الحرة عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء من رضا سليم ولكن أبعدها علي جبر عن مناطق الخطورة.

ق 9 تسديدة قوية من ضياء الدين الجويني لاعب فريق الجيش الملكي من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر بقليل.

ق 4 انفراد تام بالمرمى من رضا سليم لاعب فريق الجيش الملكي يمين منطقة الجزاء ولكن الأخير سدد كرة مرت بجوار القائم الأيسر بقليل.

بداية المباراة