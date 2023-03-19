265 ثانية قلبت كل شيء.. مانشستر يونايتد إلى نصف نهائي كأس الاتحاد على حساب فولام

الأحد، 19 مارس 2023 - 20:29

كتب : FilGoal

مارسيل سابيتزر يحتفل بأول أهدافه مع مانشستر يونايتد

قلب مانشستر يونايتد تأخره بهدف لفوز بهدفين مقابل هدف واحد على فولام في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في المباراة التي أقيمت على ملعب أولد ترافورد.

وغاب كاسيميرو عن صفوف الفريق بسبب الإيقاف بعد طرده أمام ساوثامبتون في الدوري.

ولم يتواجد رافائيل فاران وأنتوني مارسيال في قائمة الشياطين الحمر للمباراة، بينما عاد أنتوني للتواجد على مقاعد البدلاء.

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وبدأ هاري ماجوير أساسيا للمباراة الثانية على التوالي بعد مواجهة ريال بيتيس الأخيرة في إياب ثمن نهائي الدوري الأوروبي الخميس الماضي.

بعد شوط أول سلبي، تقدم فولام عن طريق ألكسندر ميتروفيتش في الدقيقة 50 من متابعة للمسة من عيسى ديوب إثر عرضية من ركلة ركنية.

وفي الدقيقة 70 لعب البديل أنتوني تمريرة إلى سانشو الذي راوغ الحارس لينو ثم لاعب الوسط رييد وسدد ليبعدها ويليان من أمام خط المرمى بيده.

وبعد العودة لتقنية الفيديو، احتسب الحكم ركلة جزاء وقرر طرد ويليان ثم ألكسندر ميتروفيتش بعد دفع الحكم وكذلك ماركو سيلفا المدرب ومساعده بسبب الاعتراض.

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ونجح برونو فيرنانديز في تسجيل ركلة الجزاء بنجاح على يسار لينو في الدقيقة 75.

بعدها بدقيقتين، لعب سانشو كرة بينية إلى لوك شاو الذي لعب عرضية إلى سابيتزر ليودعها الشباك كأول أهدافه مع الشياطين الحمر.

وكان الفارق بين طرد ويليان وهدف سابيتزر الذي أهل مانشستر يونايتد لنصف النهائي 265 ثانية فقط.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع وقع برونو فيرنانديز على الهدف الثالث بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء على يمين لينو ليعلن تأهل الشياطين الحمر إلى نصف النهائي.

وبذلك يضرب مانشستر يونايتد موعدا مع برايتون في نصف النهائي، على أن يلتقي مانشستر سيتي مع شيفيلد يونايتد في نصف النهائي الآخر.

ويستضيف ويمبلي مباراتي نصف النهائي يومي 22 و23 إبريل المقبل.

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