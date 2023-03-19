تشكيل برشلونة - عودة ليفاندوفسكي ضمن 3 تعديلات على تشكيل الكلاسيكو الماضي

الأحد، 19 مارس 2023 - 20:41

كتب : FilGoal

تشافي هيرنانديز

أعلن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة عن تشكيل فريقه لخوض الكلاسيكو المرتقب أمام ريال مدريد في قمة منافسات الأسبوع السادس والعشرين من الدوري الإسباني.

ويغيب عن برشلونة كل من بيدري وعثمان ديمبيلي.

وعاد روبرت ليفاندوفسكي مهاجم الفريق الذي لم يلعب الكلاسيكو السابق في كأس ملك إسبانيا.

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وفاز برشلونة بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي.

ويبدأ أندرياس كريستنسن وليفاندوفسكي وسيرجي روبرتو هذه المباراة بدلا من ماركوس ألونسو وفيران توريس وفرانك كيسي من تشكيل الكلاسيكو الماضي.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: رونالد أراوخو - جول كوندي - أندرياس كريستنسن - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج - سيرجي روبرتو

خط الهجوم: رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي - جافي

البدلاء: إيناكي بينيا - أرناو تيناس - إريك جارسيا - ماركوس ألونسو - جوردي ألبا - فرانك كيسي - بابلو توري - فيران توريس - أنخيل ألاركون - أنسو فاتي

ويحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 65 نقطة، يليه ريال مدريد برصيد 56 نقطة وفارق 9 نقاط.

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