باريس سان جيرمان يسقط أمام رين بثنائية ليمنح أمل المنافسة لـ لينس ومارسيليا

الأحد، 19 مارس 2023 - 20:21

كتب : FilGoal

رين ضد باريس سان جيرمان

سقط باريس سان جيرمان أمام رين بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الفرنسي.

ومنحت خسارة باريس سان جيرمان أمل المنافسة لفريقي لينس ومارسيليا على لقب الدوري.

وتعرض سان جيرمان للخسارة الأولى بعد تحقيق أربعة انتصارات متتالية في مسابقة الدوري.

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وتجمد رصيد باريس سان جيرمان عند 66 نقطة في الصدارة بينما ارتفع رصيد رين إلى 50 نقطة في المركز الخامس.

وسجل توكو إيكامبي الهدف الأول في الدقيقة 45 مع نهاية الشوط الأول.

ونجح أرنود كاليمويندو في افتتاح الشوط الثاني بتسجيل هدف جديد في الدقيقة 48 ويعزز تقدم رين.

وكانت آخر خسارة لباريس سان جيرمان في الدوري من فريق موناكو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وودع سان جيرمان منافسات دوري أبطال أوروبا من ثمن النهائي بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ ذهابا وإيابا.

وتعتبر تلك الخسارة الرابعة لباريس سان جيرمان في الدوري هذا الموسم مقابل 21 انتصارا وثلاثة تعادلات.

ويبتعد باريس سان جيرمان عن لينس صاحب المركز الثاني بـ 9 نقاط، بينما يبتعد عن مارسيليا بـ 10 نقاط ولمارسيليا فرصة لتقليص الفارق إلى سبع نقاط حال الفوز اليوم على ريمس.

ويلعب باريس سان جيرمان مباراته المقبلة أمام ليون يوم 2 أبريل المقبل عقب فترة التوقف الدولي.

الدوري الفرنسي رين باريس سان جيرمان
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