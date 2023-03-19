تشكيل ريال مدريد - قبل الكلاسيكو بساعتين.. أنشيلوتي يدفع بنفس تشكيل الكأس

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عن تشكيل فريقه لخوض الكلاسيكو المرتقب أمام برشلونة في قمة منافسات الأسبوع السادس والعشرين من الدوري الإسباني.

وكالعادة، أعلن الميرينجي تشكيله قبل انطلاق المباراة بساعتين، حيث تنطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، على عكس المتعارف عليه بالإعلان قبل المباراة بساعة واحدة.

التشكيل لم يختلف إطلاقا عن الذي خاض به ريال مدريد ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا أمام برشلونة.

وانتهت تلك المباراة بفوز برشلونة 1-0.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدر ميليتاو - أنطونيو روديجير - ناتشو فيرنانديز

خط الوسط: إدواردو كامافينجا - لوكا مودريتش - توني كروس

خط الهجوم: فيديريكو فالفيردي - كريم بنزيمة - فينيسيوس جونيور

البدلاء: أندري لونين - لويس لوبيز - خيسوس فاييخو - ألفارو أودرويزولا - فيرلان ميندي - داني سيبايوس - أوريليان تشواميني - لوكاس فاسكيز - إدين هازارد - ماركو أسينسيو - رودريجو - ماريانو دياز

ويحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 65 نقطة، يليه ريال مدريد برصيد 56 نقطة وفارق 9 نقاط.