افتتاح اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد العربى للرياضة العسكرية في المغرب

تحت رعاية محمد السادس ملك المغرب ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية، افتتحت أعمال الجمعية العمومية للاتحاد العربى للرياضة العسكرية (37) واجتماعات المكتب التنفيذى (57)، واللجان المعاونة له (الفنية 48، والإعلامية 34، والعلمية 1)، التى استضافتها المديرية العامة للرياضات العسكرىة بالمملكة المغربية، بمدينة مراكش ، بحضور وفود 13 دولة من الدول الأعضاء فى الإتحاد.

افتتح أعمال الجمعية العمومية فؤاد عكى مفتش المشاة للقوات المسلحة الملكية، وعبد الكريم نجار نائب رئيس المكتب الثالث لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ويوسف دسمال الكوارى رئيس الإتحاد العربى للرياضة العسكرية، وطارق عبد السلام الأمين العام للاتحاد ومدير الإدارة العسكرية بجامعة الدول العربية، والمعطى موكان رئيس المديرية العامة للرياضات العسكرية ورئيس الوفد المغربى لدى الاتحاد العربي للرياضة العسكرية، وعبد الحق فضة قائد الحامية العسكرية بمراكش، وبحضور محمد لامين الداه مسؤول قسم الرياضة العسكرية بجامعة الدول العربية، وعلى بدر أحمد سكرتير الإتحاد، وعلى جاد محمد المراقب المالى.

فى البداية رحب المعطى موكان بضيوف المملكة المغربية من وفود الدول العربية أعضاء الاتحاد العربى للرياضة العسكرية، مشيراً إلى أن مثل هذه الاجتماعات الدورية تأتي في إطار أوجه التعاون العسكري لتوحيد وتطوير المفاهيم في المجال الرياضى العسكرى.

وألقى يوسف دسمال الكوارى رئيس الاتحاد العربى للرياضة العسكرية كلمة قدم خلالها الشكر والتقدير إلى المملكة المغربية لاستضافتها لهذه الاجتماعات من أجل دعم العمل العربى المشترك وتعميق روابط المحبة والتعاون بين دولنا العربية تحقيقاً لشعار الاتحاد العربي للرياضة العسكرية، كما قدم الشكر إلى القائمين على تنظيم هذا الاجتماع لحفاوة الاستقبال والإعداد الجيد لهذه الإجتماعات.

وفي كلمته عبر طارق عبد السلام أمين عام الاتحاد العربى للرياضة العسكرية ومدير الإدارة العسكرية بجامعة الدول العربية عن تقديره وامتنان وفود الدول المشاركة فى الاجتماعات، والأمانة الفنية للاتحاد.

ونقل أمين عام الاتحاد للحضور تحيات وتقدير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وتقديره لجهود ودعم المملكة المغربية لاستضافة هذه الاجتماعات، ولكافة الدول العربية الأعضاء بالاتحاد لمواصلة عقد هذه الاجتماعات التي تعود بالفائدة الكبيرة على القوات المسلحة في الدول العربية في المجال الرياضي، وتمنياته بالنجاح والتوفيق في أعمال هذه الإجتماعات.

كما نقل عبد السلام للحضور تحيات سعادة خليل إبراهيم الذوادى الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي بجامعة الدول العربية، وتمنياته للجميع بالتوفيق والنجاح وتأكيده على أن القطاع سيظل الداعم الأساسي للإتحاد وأنشطته من أجل تحقيق الأهداف المنشودة.