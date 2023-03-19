استاد القاهرة لـ في الجول: لا يمكننا استضافة مباراة مصر.. وهذا موقف الأهلي والهلال

الأحد، 19 مارس 2023 - 19:52

كتب : حامد وجدي

أجواء استاد القاهرة قبل انطلاق القمة بين الزمالك والأهلي

تحدث وليد عبد الوهاب رئيس هيئة استاد القاهرة عن سبب عدم استضافة الملعب لمباراة منتخب مصر المقبلة أمام مالاوي.

كما كشف عبد الوهاب عن موقف استضافة مباراة الأهلي والهلال السوداني في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا.

وقال عبد الوهاب في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "أرضية استاد القاهرة تحتاج لصيانة ستستمر نحو ١٠ أيام إلى أسبوعين".

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وأضاف "لذلك لن نقدر على استضافة مباراة منتخب مصر أمام مالاوي".

وأوضح عبد الوهاب "أما الأهلي فلم يطلب إقامة مباراة الهلال على استاد القاهرة بشكل رسمي".

واختتم "إذا طلب الأهلي بشكل رسمي، سنتناقش مع مسؤولي الزراعة لحسم الأمر".

ماذا حدث؟

خاطب الاتحاد المصري لكرة القدم نظيره الإفريقي "كاف" من أجل إقامة مباراة مصر ضد مالاوي على استاد الدفاع الجوي.

وكان من المقرر أن يستضيف استاد القاهرة المواجهة المقرر إقامتها يوم 24 مارس الجاري في التاسعة مساء ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا.

وكشف اتحاد الكرة في تصريحات للصحفيين: "وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة أكد أنه تمت مخاطبة كاف بإقامة مباراة مصر ضد مالاوي المقرر لها 24 مارس باستاد الدفاع الجوي".

وأضاف "يأتي ذلك بسبب انشغال استاد القاهرة بأعمال الصيانة".

وتابع "الاتحاد ينتظر موافقة الاتحاد الإفريقي، بإقامة مباراة منتخب مصر ومالاوي في التاسعة من مساء الجمعة المقبل على استاد الدفاع".

ويلعب منتخب مصر مرتين ضد مالاوي في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات بطولة أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

فيما تقام مباراة الجولة الرابعة على ملعب ليلونجوي بينجو الوطني في عاصمة مالاوي يوم 28 مارس المقبل.

وتتواجد مصر في المجموعة الرابعة بالتصفيات رفقة إثيوبيا وغينيا كوناكري.

وفازت مصر في المباراة الأولى على غينيا بهدف دون رد في 5 يونيو الماضي.

ثم خسرت مصر بهدفين دون رد أمام إثيوبيا في الجولة الثانية في التاسع من نفس الشهر، ليرحل إيهاب جلال بعدها عن تدريب الفراعنة.

على الجانب الآخر يحتل الأهلي المركز الثالث في المجموعة الثانية لدوري الأبطال برصيد 7 نقاط، ويحتاج للفوز على الهلال السوداني صاحب المركز الثاني برصيد 10 نقاط.

التأهل يشترط فوز الأهلي بنتيجة 1-0 أو بفارق هدفين.

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