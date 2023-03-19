الخطيب يعقد اجتماعا مع عبد الحفيظ لمناقشة ملفات المرحلة المقبلة في الأهلي

عقد محمود الخطيب رئيس الأهلي اجتماعا مطولا مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي لمناقشة العديد من الجوانب الخاصة بالفريق خلال الفترة الماضية وما شهدته من منافسات.

وجاء الاجتماع في حضور حسام غالي عضو مجلس إدارة الأهلي ومحسن صالح رئيس لجنة التخطيط وزكريا ناصف عضو اللجنة.

وكشف الأهلي أن الخطيب تطرق إلى تقييم العديد من الملفات بهدف مساعدة الفريق وجهازه الفني والإداري والطبي على تقديم الأفضل والعمل على تحقيق أفضل النتائج لإسعاد جماهير الأهلي.

واستمر الاجتماع لأكثر من 3 ساعات للحديث عن المرحلة المقبلة ورؤية مدير الكرة في ضوء ما تتضمنه من تحديات تنتظر الفريق وكيفية توفير الأجواء المناسبة لكل منظومة العمل بما يضمن الوصول لكل الأهداف.

وعقد الخطيب أمس السبت جلسة أيضا مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

وعاد الأهلي إلى القاهرة بعد رحلة بدأت من جنوب إفريقيا بمواجهة صنداونز في دوري أبطال إفريقيا ثم الكاميرون لمواجهة القطن الكاميروني.