حرس الحدود إلى ربع نهائي كأس الرابطة بالتغلب على المقاولون بركلات الترجيح

حسم حرس الحدود تأهله إلى ربع نهائي منافسات كأس الرابطة عن الموسم الجاري بعد التغلب على المقاولون العرب بركلات الترجيح.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بدون أهداف لينتقل اللقاء إلى ركلات الترجيح مباشرة.

وينتظر حرس الحدود المتأهل من مواجهة فيوتشر وطلائع الجيش في ربع النهائي، الذي لم تعلن الرابطة موعده حتى الآن.

وتبادل الفريقان الاستحواذ على الكرة في الشوط الأول وأهدر إبراهيم القاضي أخطر فرصة في الدقيقة 36 بتسديدة مرت أعلى العارضة.

وأهدر فاروقا نور الدين هدفا محققا في الدقيقة 53 برأسية رائعة ولكن أبعدها محمد فوزي ببراعة.

وأنقذ محمود أبو السعود فرصة محققة لحرس الحدود في الدقيقة 81 من داخل منطقة الجزاء قبل أن تصل إلى حامد الجابري.

وفي ركلات الترجيح أهدر مصطفى جمال الركلة الأولى لحرس الحدود، بينما أهدر جوزيف أوتشايا الركلة الثالثة للمقاولون العرب.

واستمر التعادل حتى الركلة السابعة عندما أهدر يوسف الجوهري ركلة الترجيح وسجل أحمد أيمن الركلة الحاسمة.

ويواجه فيوتشر فريق طلائع الجيش يوم السبت 25 من مارس الجاري ليتأهل الفائز لمواجهة حرس الحدود.