أوكيوباي يتوج بـ ريد بُل هاتريك لـ لعبة فيفا والفوز برحلة ألمانيا

توج فريق أوكيوباي بلقب منافسات "ريد بُل هاتريك" للعام الثاني على التوالي.

ونظمت ريد بُل منافسات "ريد بُل هاتريك" بطولة فيفا واحدة من أهم بطولات الألعاب الإلكترونية.

وأقيمت المنافسات النهائية في مول مصر بين 10 محافظات.

ونجح فريق أوكيوباي في تحقيق اللقب للعام الثاني على التوالي.

وتأهل الفائز لتمثيل مصر في بطولة العالم والسفر لمقابلة مع أبطال كأس العالم لكرة القدم الإلكترونية فيفا 2023 ESports ريد بُل لايبزيج في ألمانيا.

وتُلعب منافسات البطولة على بلاي سيتشن 5 بلعبة فيفا 2023 والبطولة مكونة من مرحلتين.

المرحلة الأولى كانت التصفيات المحلية بمحافظات مصر المختلفة: القاهرة والإسكندرية والمنصورة والزقازيق وطنطا والمنيا وسوهاج وأسيوط.

بينما المرحلة الثانية كانت تصفيات الجامعات المشاركة وهم: القاهرة وعين شمس وحلوان وبني سويف وأسيوط وسوهاج وطنطا والمنصورة والدلتا و6 أكتوبر ومصر للعلوم والتكنولوجيا ومصر الدولية والإسكندرية والبريطانية والأمريكية.