الدرجة الثانية - هزيمة جمهورية شبين تحافظ لـ طنطا على صدارة مجموعة بحري قبل التوقف

الأحد، 19 مارس 2023 - 18:28

كتب : FilGoal

طنطا

تعرض جمهورية شبين للخسارة أمام أبو قير للأسمدة بهدف دون مقابل ليحافظ طنطا على صدارة مجموعة بحري في الدرجة الثانية قبل التوقف.

وتتوقف مسابقة مجموعة بحري عقب الجولة 23 حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

وفقد جمهورية شبين بذلك فرصة تصدر مجموعة بحري بعد الخسارة من أبو قير للأسمدة الذي رفع رصيده إلى 38 نقطة في المركز الرابع.

أخبار متعلقة:
الدرجة الثانية - بعد اعتذار فودة.. إيسترن كومباني يتعاقد مع أشرف ريان الدرجة الثانية – هاتف محمول يتسبب في إلغاء هدف.. وصراع محتدم على الصدارة الدرجة الثانية – صراع ثلاثي مثير في مجموعة الصعيد.. وطنطا وشبين يتساويان الدرجة الثانية - نقل مباراة وادي دجلة والسكة الحديد لاستاد المقاولون العرب

النتائج

ونجح أبو قير للأسمدة في التسجيل بهدف دون مقابل سجله طه إبراهيم.

وفي نفس الجولة حقق بايونيرز ثاني انتصاراته بالفوز على نبروه بهدفي محمود أكمل ومحمد أشرف.

بينما تعادل فريق المنصورة مع بلدية المحلة سلبيا بدون أهداف.

كما تعادل المجد أمام الأولمبي بهدفين لكل منهما.

وتقام باقي مباريات المجموعة يوم الثلاثاء، إذ يواجه طنطا فريق بروكسي ويلعب كفر الشيخ مع دكرنس وأخيرا يواجه سبورتنج فريق هلال مطروح.

الترتيب:

Image

طنطا الدرجة الثانية جمهورية شبين مجموعة بحري
نرشح لكم
دوري المحترفين الجديد - تحديد المتنافسين في دورة الترقي من القسم الثالث الدرجة الثانية - بعد اعتذار فودة.. إيسترن كومباني يتعاقد مع أشرف ريان النصر ومنتخب السويس يكشفان لـ في الجول تفاصيل واقعة إلغاء هدف بسبب هاتف.. وشكوى مرتقبة الدرجة الثانية – هاتف محمول يتسبب في إلغاء هدف.. وصراع محتدم على الصدارة رئيس دكرنس يعلن عبر في الجول توقيع عقوبات على اللاعبين بعد الخسارة من طنطا الدرجة الثانية – صراع ثلاثي مثير في مجموعة الصعيد.. وطنطا وشبين يتساويان مدرب مركز شباب كوم حمادة لـ في الجول: النني هنأني وأرتيتا قدوتي الدرجة الثانية - نقل مباراة وادي دجلة والسكة الحديد لاستاد المقاولون العرب
أخر الأخبار
كرة طائرة - اكتمال الرباعي المتأهل لنصف نهائي دوري السيدات 5 دقيقة | رياضات أخرى
الثالث على التوالي والأول منذ ميسي.. أرقام من فوز برشلونة على ريال مدريد في الكلاسيكو 10 دقيقة | الدوري الإسباني
كورتوا: لا شيء مستحيل لكن يجب أن نكون صادقين مع أنفسنا.. وأثق في الفوز بالكأس 11 دقيقة | الدوري الإسباني
المتحدث باسم الإسماعيلي: البعض يحاول تشتيت النادي في فترة مصيرية 14 دقيقة | الدوري المصري
روبيرتو: برشلونة لم يحسم الدوري والجميع أصابه الجنون بعد هدف كيسي 14 دقيقة | الدوري الإسباني
بالهدف رقم 3000.. لدغة كيسي تقود برشلونة لفوز قاتل في الكلاسيكو على ريال مدريد 34 دقيقة | الدوري الإسباني
الجميع لعب لمصلحة لاتسيو.. كوستيتش يكتب انتصار يوفنتوس على إنتر في دربي إيطاليا 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
سكاي: كونتي يوضح تصريحاته الغاضبة بعد تعادل توتنام أمام ساوثامبتون ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 شباك نظيفة أو فارق هدفين.. سيناريوهات تأهل الأهلي لربع نهائي إفريقيا أمام الهلال 2 انتهت مجموعة الأهلي – الهلال (1) - (1) صنداونز.. تعادل لمصلحة الأهلي 3 قرعة دوري أبطال أوروبا - قمة إيطالية وسيتي ضد بايرن.. ونصف نهائي ناري 4 سيناريوهات تأهل الأهلي - مصيره ليس بيده ولكن.. والخروج لا يزال واردا إن تعادل الهلال