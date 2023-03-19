الدرجة الثانية - هزيمة جمهورية شبين تحافظ لـ طنطا على صدارة مجموعة بحري قبل التوقف

تعرض جمهورية شبين للخسارة أمام أبو قير للأسمدة بهدف دون مقابل ليحافظ طنطا على صدارة مجموعة بحري في الدرجة الثانية قبل التوقف.

وتتوقف مسابقة مجموعة بحري عقب الجولة 23 حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

وفقد جمهورية شبين بذلك فرصة تصدر مجموعة بحري بعد الخسارة من أبو قير للأسمدة الذي رفع رصيده إلى 38 نقطة في المركز الرابع.

النتائج

ونجح أبو قير للأسمدة في التسجيل بهدف دون مقابل سجله طه إبراهيم.

وفي نفس الجولة حقق بايونيرز ثاني انتصاراته بالفوز على نبروه بهدفي محمود أكمل ومحمد أشرف.

بينما تعادل فريق المنصورة مع بلدية المحلة سلبيا بدون أهداف.

كما تعادل المجد أمام الأولمبي بهدفين لكل منهما.

وتقام باقي مباريات المجموعة يوم الثلاثاء، إذ يواجه طنطا فريق بروكسي ويلعب كفر الشيخ مع دكرنس وأخيرا يواجه سبورتنج فريق هلال مطروح.

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