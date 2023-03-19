دربي منتظر في النهائي.. قرعة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
الأحد، 19 مارس 2023 - 18:28
كتب : FilGoal
أقيمت اليوم الأحد قرعة الدور نصف النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.
وتأهل مانشستر سيتي بعد الفوز على بيرنلي بستة أهداف دون مقابل، وعبر برايتون بعد الفوز على جريمبسي بخمسة أهداف دون رد.
وتأهل شيفيلد بصاروخية توماس دويلي في الدقيقة 91 ليفوز على بلاكبيرن بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
ويتبقى المقعد الأخير بين مانشستر يونايتد وفولام في المباراة التي تقام اليوم على ملعب أولد ترافورد.
وجاءت نتيجة القرعة كالتالي:
مانشستر سيتي ضد شيفيلد يونايتد
برايتون ضد الفائز من مانشستر يونايتد وفولام
ويستضيف ويمبلي مباراتي نصف النهائي يومي 22 و23 إبريل المقبل.
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