دربي منتظر في النهائي.. قرعة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

الأحد، 19 مارس 2023 - 18:28

كتب : FilGoal

كأس الاتحاد الإنجليزي

أقيمت اليوم الأحد قرعة الدور نصف النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وتأهل مانشستر سيتي بعد الفوز على بيرنلي بستة أهداف دون مقابل، وعبر برايتون بعد الفوز على جريمبسي بخمسة أهداف دون رد.

وتأهل شيفيلد بصاروخية توماس دويلي في الدقيقة 91 ليفوز على بلاكبيرن بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

أخبار متعلقة:
بتعادل قاتل.. إمام عاشور يخسر فرصة المنافسة على لقب الدوري الدنماركي مع ميتيلاند ثنائية كفارا وأوسيمين لا تتوقف.. نابولي يكتسح تورينو برباعية ويقترب من لقب الدوري السادس على التوالي.. أرسنال يواصل التمسك بالصدارة ويضرب كريستال بالاس برباعية اتحاد الكرة يخاطب كاف لنقل مواجهة مصر ضد مالاوي إلى استاد الدفاع الجوي

ويتبقى المقعد الأخير بين مانشستر يونايتد وفولام في المباراة التي تقام اليوم على ملعب أولد ترافورد.

وجاءت نتيجة القرعة كالتالي:

مانشستر سيتي ضد شيفيلد يونايتد

برايتون ضد الفائز من مانشستر يونايتد وفولام

ويستضيف ويمبلي مباراتي نصف النهائي يومي 22 و23 إبريل المقبل.

مانشستر يونايتد مانشستر سيتي كأس الاتحاد الإنجليزي
نرشح لكم
بتعادل قاتل.. إمام عاشور يخسر فرصة المنافسة على لقب الدوري الدنماركي مع ميتيلاند ثنائية كفارا وأوسيمين لا تتوقف.. نابولي يكتسح تورينو برباعية ويقترب من لقب الدوري السادس على التوالي.. أرسنال يواصل التمسك بالصدارة ويضرب كريستال بالاس برباعية تشكيل مانشستر - ثنائية وسط جديدة أمام فولام.. وماجواير أساسي من جديد انتهت الدوري الدنماركي - سيلكبورج (3) (3) ميتيلاند.. مباراة مجنونة تقرير: بنزيمة يرفض دعوة منتخب فرنسا لتكريمه إمام عاشور على دكة بدلاء ميتيلاند لمواجهة سيلكيبورج مدرب البرتغال يوضح سبب الإصرار على ضم كريستيانو رونالدو
أخر الأخبار
أوكيوباي يتوج بـ ريد بُل هاتريك لـ لعبة فيفا والفوز برحلة ألمانيا 13 دقيقة | رياضات أخرى
أرتيتا: ساكا يشعر بخيبة أمل بعدما لم يسجل "هاتريك" أمام كريستال بالاس 22 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الدرجة الثانية - هزيمة جمهورية شبين تحافظ لـ طنطا على صدارة مجموعة بحري قبل التوقف 59 دقيقة | الدرجة الثانية
دربي منتظر في النهائي.. قرعة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 59 دقيقة | الكرة الأوروبية
بتعادل قاتل.. إمام عاشور يخسر فرصة المنافسة على لقب الدوري الدنماركي مع ميتيلاند ساعة | المحترفون
ثنائية كفارا وأوسيمين لا تتوقف.. نابولي يكتسح تورينو برباعية ويقترب من لقب الدوري ساعة | الكرة الأوروبية
السادس على التوالي.. أرسنال يواصل التمسك بالصدارة ويضرب كريستال بالاس برباعية ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر الكونفدرالية - فيوتشر (1)-(0) كارا.. الحارس يواصل التألق ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 شباك نظيفة أو فارق هدفين.. سيناريوهات تأهل الأهلي لربع نهائي إفريقيا أمام الهلال 2 انتهت مجموعة الأهلي – الهلال (1) - (1) صنداونز.. تعادل لمصلحة الأهلي 3 قرعة دوري أبطال أوروبا - قمة إيطالية وسيتي ضد بايرن.. ونصف نهائي ناري 4 سيناريوهات تأهل الأهلي - مصيره ليس بيده ولكن.. والخروج لا يزال واردا إن تعادل الهلال