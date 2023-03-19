بتعادل قاتل.. إمام عاشور يخسر فرصة المنافسة على لقب الدوري الدنماركي مع ميتيلاند

خسر ميتيلاند فرصة تواجده في المرحلة النهائية للمنافسة على لقب الدوري الدنماركي بعد التعادل مع سيلكبورج بثلاثة أهداف لكل فريق في الجولة الأخيرة من المرحلة الأولى.

إمام عاشور النادي : ميتيلاند ميتيلاند

ودخل ميتيلاند المباراة في حاجة للفوز مع خسارة بروندبي من أجل التواجد ضمن الستة الكبار.

وبدأ إمام عاشور المباراة على مقاعد البدلاء، قبل أن يشارك في الشوط الثاني مع الدقيقة 63.

تقدم ستيفان جارتينمان لميتيلاند بالهدف الأول في الدقيقة 14 قبل أن يتعادل توني أدامسن في الدقيقة 30.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع للشوط الاول سجل أرال سيمسير هدف التقدم لميتيلاند.

وبعد ربع ساعة من بداية الشوط الثاني، أدرك أوليفر سوني التعادل لسيلكبورج، ليرد بعدها جوستاف إيساكسن بالهدف الثالث في الدقيقة 76.

وأدرك ألكسندر ليند التعادل في الدقيقة 86.

وسجل البديل جونينيو هدفا قاتلا في الدقيقة 91 بعد نزوله بدقيقة واحدة قبل ان تتدخل تقنية الفيديو لإلغاءه.

التعادل رفع رصيد ميتيلاند للنقطة 28 ليتواجد في المركز الثامن، ووصل رصيد سيلكبورج لـ29 نقطة في المركز السابع.

وكان إمام عاشور قد شارك في ست مباريات منذ انضمامه إلى ميتيلاند ونجح في تسجيل هدفين.

وانضم إمام عاشور إلى ميتيلاند في يناير الماضي قادما من فريق الزمالك.

نظام الدوري

يشارك 12 ناديا في الدوري الدنماركي وتقام المرحلة الأولى بمواجهات ذهابا وإيابا.

يتم ترتيب الفرق ويتأهل أول ستة أندية إلى مرحلة المنافسة على اللقب بينما أصحاب المراكز من السابع إلى الثاني عشر للمنافسة على الهبوط.

ويتبقى جولة ختامية في المرحلة الأولى ليتم حسم الفرق المتأهلة.

وبعد تقسيم الفرق تتنافس الستة فرق الأولى بخوض مباريات بنظام الذهاب والإياب تضاف لنقط المرحلة الأولى، ويحسم صاحب المركز الأول لقب الدوري الدنماركي ويتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

بينما صاحب المركز الثاني يتأهل رسميا إلى دوري المؤتمر، بينما يلعب صاحب المركز الثالث مع أول المنافسة على الهبوط (المركز السابع) ليتأهل الفائز إلى دوري المؤتمرات.

ويهبط صاحبي المركزين الحادي عشر والثاني عشر إلى الدرجة الثانية.