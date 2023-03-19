بتعادل قاتل.. إمام عاشور يخسر فرصة المنافسة على لقب الدوري الدنماركي مع ميتيلاند

الأحد، 19 مارس 2023 - 18:08

كتب : FilGoal

إمام عاشور - ميتيلاند ضد ألبورج

خسر ميتيلاند فرصة تواجده في المرحلة النهائية للمنافسة على لقب الدوري الدنماركي بعد التعادل مع سيلكبورج بثلاثة أهداف لكل فريق في الجولة الأخيرة من المرحلة الأولى.

إمام عاشور

النادي : ميتيلاند

ميتيلاند

ودخل ميتيلاند المباراة في حاجة للفوز مع خسارة بروندبي من أجل التواجد ضمن الستة الكبار.

وبدأ إمام عاشور المباراة على مقاعد البدلاء، قبل أن يشارك في الشوط الثاني مع الدقيقة 63.

أخبار متعلقة:
ثنائية كفارا وأوسيمين لا تتوقف.. نابولي يكتسح تورينو برباعية ويقترب من لقب الدوري السادس على التوالي.. أرسنال يواصل التمسك بالصدارة ويضرب كريستال بالاس برباعية اتحاد الكرة يخاطب كاف لنقل مواجهة مصر ضد مالاوي إلى استاد الدفاع الجوي قائد ليون يوضح كيف أثر صلاح ومحرز وماني على قراره بتمثيل الجزائر

تقدم ستيفان جارتينمان لميتيلاند بالهدف الأول في الدقيقة 14 قبل أن يتعادل توني أدامسن في الدقيقة 30.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع للشوط الاول سجل أرال سيمسير هدف التقدم لميتيلاند.

وبعد ربع ساعة من بداية الشوط الثاني، أدرك أوليفر سوني التعادل لسيلكبورج، ليرد بعدها جوستاف إيساكسن بالهدف الثالث في الدقيقة 76.

وأدرك ألكسندر ليند التعادل في الدقيقة 86.

وسجل البديل جونينيو هدفا قاتلا في الدقيقة 91 بعد نزوله بدقيقة واحدة قبل ان تتدخل تقنية الفيديو لإلغاءه.

التعادل رفع رصيد ميتيلاند للنقطة 28 ليتواجد في المركز الثامن، ووصل رصيد سيلكبورج لـ29 نقطة في المركز السابع.

وكان إمام عاشور قد شارك في ست مباريات منذ انضمامه إلى ميتيلاند ونجح في تسجيل هدفين.

وانضم إمام عاشور إلى ميتيلاند في يناير الماضي قادما من فريق الزمالك.

نظام الدوري

يشارك 12 ناديا في الدوري الدنماركي وتقام المرحلة الأولى بمواجهات ذهابا وإيابا.

يتم ترتيب الفرق ويتأهل أول ستة أندية إلى مرحلة المنافسة على اللقب بينما أصحاب المراكز من السابع إلى الثاني عشر للمنافسة على الهبوط.

ويتبقى جولة ختامية في المرحلة الأولى ليتم حسم الفرق المتأهلة.

وبعد تقسيم الفرق تتنافس الستة فرق الأولى بخوض مباريات بنظام الذهاب والإياب تضاف لنقط المرحلة الأولى، ويحسم صاحب المركز الأول لقب الدوري الدنماركي ويتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

بينما صاحب المركز الثاني يتأهل رسميا إلى دوري المؤتمر، بينما يلعب صاحب المركز الثالث مع أول المنافسة على الهبوط (المركز السابع) ليتأهل الفائز إلى دوري المؤتمرات.

ويهبط صاحبي المركزين الحادي عشر والثاني عشر إلى الدرجة الثانية.

إمام عاشور الدوري الدنماركي ميتيلاتد
نرشح لكم
انتهت الدوري الدنماركي - سيلكبورج (3) (3) ميتيلاند.. مباراة مجنونة إمام عاشور على دكة بدلاء ميتيلاند لمواجهة سيلكيبورج سجل وراوغ.. ماذا قدم مرموش مع فولفسبورج أمام شتوتجارت الخامس.. مرموش يسجل ويقود فولفسبورج للفوز على شتوتجارت بقيادة حجازي.. اتحاد جدة يحافظ على صدارة الدوري السعودي بخماسية في الفتح انتهت الدوري السعودي - الاتحاد (5) - (1) الفتح.. نتيجة ثقيلة كوستا يعوض غياب طارق حامد في مهمة الحفاظ على صدارة الدوري السعودي تسبب في هدف وأهدر الآخر.. ماذا قدم مصطفى محمد مع نانت أمام ليون
أخر الأخبار
أوكيوباي يتوج بـ ريد بُل هاتريك لـ لعبة فيفا والفوز برحلة ألمانيا 13 دقيقة | رياضات أخرى
أرتيتا: ساكا يشعر بخيبة أمل بعدما لم يسجل "هاتريك" أمام كريستال بالاس 21 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الدرجة الثانية - هزيمة جمهورية شبين تحافظ لـ طنطا على صدارة مجموعة بحري قبل التوقف 58 دقيقة | الدرجة الثانية
دربي منتظر في النهائي.. قرعة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 59 دقيقة | الكرة الأوروبية
بتعادل قاتل.. إمام عاشور يخسر فرصة المنافسة على لقب الدوري الدنماركي مع ميتيلاند ساعة | المحترفون
ثنائية كفارا وأوسيمين لا تتوقف.. نابولي يكتسح تورينو برباعية ويقترب من لقب الدوري ساعة | الكرة الأوروبية
السادس على التوالي.. أرسنال يواصل التمسك بالصدارة ويضرب كريستال بالاس برباعية ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر الكونفدرالية - فيوتشر (1)-(0) كارا.. الحارس يواصل التألق ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 شباك نظيفة أو فارق هدفين.. سيناريوهات تأهل الأهلي لربع نهائي إفريقيا أمام الهلال 2 انتهت مجموعة الأهلي – الهلال (1) - (1) صنداونز.. تعادل لمصلحة الأهلي 3 قرعة دوري أبطال أوروبا - قمة إيطالية وسيتي ضد بايرن.. ونصف نهائي ناري 4 سيناريوهات تأهل الأهلي - مصيره ليس بيده ولكن.. والخروج لا يزال واردا إن تعادل الهلال