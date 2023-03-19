ثنائية كفارا وأوسيمين لا تتوقف.. نابولي يكتسح تورينو برباعية ويقترب من لقب الدوري

واصلت ثنائية خفيتشا كفاراتسخيليا وفيكتور أوسيمين تألقها بقميص نابولي وقربت الفريق أكثر من لقب الدوري الإيطالي.

ونجح فريق نابولي في اكتساح تورينو خارج ملعبه بأربعة أهداف دون مقابل.

وسجل أوسيمين ثنائية في الدقيقتين 9 و51، بينما أحرز كفاراتسخيليا هدفا في الدقيقة 35 من ركلة جزاء، ونجح ندومبيلي في تسجيل رابع الأهداف في الدقيقة 68.

حسم اللقب

رفع نابولي رصيده إلى 71 نقطة ويحتاج إلى 15 نقطة لحسم لقب الدوري الإيطالي بشكل رسمي ويتبقى 11 جولة لختام المسابقة.

ويلعب نابولي مباراته المقبلة أمام ميلان يوم 2 أبريل عقب التوقف الدولي ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين.

ثنائية أوسيمين + كفارا

نجح النيجيري أوسيمين رفع رصيده إلى 12 هدفا بآخر 11 مباراة خاضهم بقميص نابولي.

ورفع أوسيمين رصيده إلى 21 هدفا في الدوري الإيطالي في ترتيب صدارة الهدافين وبفارق سبعة أهداف عن لاوتارو مارتينيز أقرب منافسيه.

بينما رفع كفاراتسخيليا رصيده إلى 12 هدفا ولكنه ساهم في 22 هدفا في الدوري الإيطالي بصناعة 10 آخرين بينهم هدف أمام تورينو اليوم.

ونجح أوسيمين في تسجيل 25 هدفا هذا الموسم وصنع 5 آخرين.

بينما كفاراتسخيليا سجل 14 هدفا وصنع 16 آخرين في مختلف المسابقات.

وينتظر نابولي مواجهة أخرى مرتقبة ضد ميلان لكن هذه المرة ليست في الدوري بينما في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.