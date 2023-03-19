تشكيل مانشستر - ثنائية وسط جديدة أمام فولام.. وماجواير أساسي من جديد

أعلن الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد تشكيل فريقه لمواجهة فولام في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويغيب كاسيميرو عن صفوف الفريق بسبب الإيقاف بعد طرده أمام ساوثامبتون في الدوري.

ولم يتواجد رافائيل فاران وأنتوني مارسيال في قائمة الشياطين الحمر للمباراة، بينما عاد أنتوني للتواجد على مقاعد البدلاء.

وبدأ هاري ماجوير أساسيا للمباراة الثانية على التوالي بعد مواجهة ريال بيتيس الأخيرة في إياب ثمن نهائي الدوري الأوروبي الخميس الماضي.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: لوك شاو - ليساندرو مارتينيز - هاري ماجواير - أرون وان بيساكا

خط الوسط: سكوت مكتومناي - مارسيل سابيتزر

أمامهما: ماركوس راشفورد - برونو فيرنانديز - جادون سانشو

خط الهجوم: فاوت فيجورست

دكة البدلاء: جاك بوتلاند - ديوجو دالوت - فيكتور ليندلوف - تيريل مالاسيا - فريد - كوبي ماينو - فاكوندو بيليستري - أنتوني إيلانجا - أنتوني

يذكر أن مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد وبرايتون حجزوا مكانهم في الدور نصف النهائي.