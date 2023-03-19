اتحاد الكرة يخاطب كاف لنقل مواجهة مصر ضد مالاوي إلى استاد الدفاع الجوي

خاطب الاتحاد المصري لكرة القدم نظيره الإفريقي "كاف" من أجل إقامة مباراة مصر ضد مالاوي على استاد الدفاع الجوي.

وكان من المقرر أن يستضيف استاد القاهرة المواجهة المقرر إقامتها يوم 24 مارس الجاري في التاسعة مساء ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا.

وكشف اتحاد الكرة في تصريحات للصحفيين: "وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة أكد أنه تمت مخاطبة كاف بإقامة مباراة مصر ضد مالاوي المقرر لها 24 مارس باستاد الدفاع الجوي".

وأضاف "يأتي ذلك بسبب انشغال استاد القاهرة بأعمال الصيانة".

وتابع "الاتحاد ينتظر موافقة الاتحاد الإفريقي، بإقامة مباراة منتخب مصر ومالاوي في التاسعة من مساء الجمعة المقبل على استاد الدفاع".

ويلعب منتخب مصر مرتين ضد مالاوي في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات بطولة أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

فيما تقام مباراة الجولة الرابعة على ملعب ليلونجوي بينجو الوطني في عاصمة مالاوي يوم 28 مارس المقبل.

وشهدت القائمة تواجد ثنائي الأهلي أحمد عبد القادر ومروان عطية، كما ضمت أحمد فتوح ظهير الزمالك وهشام صلاح لاعب الاتحاد.

وعاد مصطفى فتحي لاعب بيراميدز لقائمة منتخب مصر منذ بطولة كأس العرب، كذلك تواجد محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي للمرة الأولى تحت قيادة فيتوريا.

وتتواجد مصر في المجموعة الرابعة بالتصفيات رفقة إثيوبيا وغينيا كوناكري.

وفازت مصر في المباراة الأولى على غينيا بهدف دون رد في 5 يونيو الماضي.

ثم خسرت مصر بهدفين دون رد أمام إثيوبيا في الجولة الثانية في التاسع من نفس الشهر، ليرحل إيهاب جلال بعدها عن تدريب الفراعنة.