اتحاد الكرة يخاطب كاف لنقل مواجهة مصر ضد مالاوي إلى استاد الدفاع الجوي

الأحد، 19 مارس 2023 - 17:28

كتب : بسام أبو بكر

منتخب مصر

خاطب الاتحاد المصري لكرة القدم نظيره الإفريقي "كاف" من أجل إقامة مباراة مصر ضد مالاوي على استاد الدفاع الجوي.

وكان من المقرر أن يستضيف استاد القاهرة المواجهة المقرر إقامتها يوم 24 مارس الجاري في التاسعة مساء ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا.

وكشف اتحاد الكرة في تصريحات للصحفيين: "وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة أكد أنه تمت مخاطبة كاف بإقامة مباراة مصر ضد مالاوي المقرر لها 24 مارس باستاد الدفاع الجوي".

أخبار متعلقة:
في تجربته الودية الأخيرة.. منتخب مصر الأولمبي يفوز على السودان قائمة منتخب مصر - عودة كهربا ومصطفى فتحي.. وانضمام عبد القادر ومروان عطية كرة طائرة - تأهل الأهلي والزمالك والجيش إلى نصف نهائي كأس مصر بعد برشلونة وتشيلسي.. وادي دجلة ينظم دورة تدريبية للمدربين في مصر بمشاركة فيرهيجين

وأضاف "يأتي ذلك بسبب انشغال استاد القاهرة بأعمال الصيانة".

وتابع "الاتحاد ينتظر موافقة الاتحاد الإفريقي، بإقامة مباراة منتخب مصر ومالاوي في التاسعة من مساء الجمعة المقبل على استاد الدفاع".

ويلعب منتخب مصر مرتين ضد مالاوي في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات بطولة أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

فيما تقام مباراة الجولة الرابعة على ملعب ليلونجوي بينجو الوطني في عاصمة مالاوي يوم 28 مارس المقبل.

وشهدت القائمة تواجد ثنائي الأهلي أحمد عبد القادر ومروان عطية، كما ضمت أحمد فتوح ظهير الزمالك وهشام صلاح لاعب الاتحاد.

وعاد مصطفى فتحي لاعب بيراميدز لقائمة منتخب مصر منذ بطولة كأس العرب، كذلك تواجد محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي للمرة الأولى تحت قيادة فيتوريا.

وتتواجد مصر في المجموعة الرابعة بالتصفيات رفقة إثيوبيا وغينيا كوناكري.

وفازت مصر في المباراة الأولى على غينيا بهدف دون رد في 5 يونيو الماضي.

ثم خسرت مصر بهدفين دون رد أمام إثيوبيا في الجولة الثانية في التاسع من نفس الشهر، ليرحل إيهاب جلال بعدها عن تدريب الفراعنة.

منتخب مصر مصر مالاوي اتحاد الكرة
نرشح لكم
السويركي: لم أحدد الحارس الأساسي للمنتخب الأولمبي ضد زامبيا حتى الآن المنتخب الأولمبي - انضمام لاعبي الأهلي والزمالك واستبعاد عبد النبي للإصابة ميكالي: يجب زيادة التركيز قبل مباراة زامبيا في تجربته الودية الأخيرة.. منتخب مصر الأولمبي يفوز على السودان انتهت مباراة ودية - مصر الأولمبي (1)-(0) السودان مؤتمر فيتوريا: كهربا أبهرني.. ونحتاج خطة لتطوير الكرة المصرية كمدربين ولاعبين قائمة منتخب مصر - عودة كهربا ومصطفى فتحي.. وانضمام عبد القادر ومروان عطية تحضيرا لمواجهة زامبيا.. 5 آلاف مشجع لـ ودية المنتخب الأولمبي مع السودان
أخر الأخبار
تشكيل مانشستر - ثنائية وسط جديدة أمام فولام.. وماجواير أساسي من جديد 11 دقيقة | الكرة الأوروبية
اتحاد الكرة يخاطب كاف لنقل مواجهة مصر ضد مالاوي إلى استاد الدفاع الجوي 14 دقيقة | منتخب مصر
قائد ليون يوضح كيف أثر صلاح ومحرز وماني على قراره بتمثيل الجزائر 38 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباشر كأس الرابطة - المقاولون العرب (0) - (0) حرس الحدود 40 دقيقة | الكرة المصرية
الأهلي يخاطب وزير الداخلية للموافقة على حضور جماهيري كامل أمام الهلال 46 دقيقة | الكرة الإفريقية
رغم تصدر الدوري.. الشرطة العراقي يعلن رحيل مؤمن سليمان ساعة | الوطن العربي
مباشر الدوري الدنماركي - سيلكبورج (2) (3) ميتيلاند.. جوووووووووول ساعة | المحترفون
مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (4)-(1) كريستال بالاس.. جووووول ساكا والرابع ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 شباك نظيفة أو فارق هدفين.. سيناريوهات تأهل الأهلي لربع نهائي إفريقيا أمام الهلال 2 انتهت مجموعة الأهلي – الهلال (1) - (1) صنداونز.. تعادل لمصلحة الأهلي 3 قرعة دوري أبطال أوروبا - قمة إيطالية وسيتي ضد بايرن.. ونصف نهائي ناري 4 سيناريوهات تأهل الأهلي - مصيره ليس بيده ولكن.. والخروج لا يزال واردا إن تعادل الهلال