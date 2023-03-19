مباشر كأس الرابطة - المقاولون العرب (0) - (0) حرس الحدود.. فاروقا يهدر

الأحد، 19 مارس 2023 - 17:01

كتب : FilGoal

المقاولون العرب

يلعب المقاولون العرب أمام حرس الحدود ضمن منافسات ثمن نهائي كأس الرابطة.

ويقام اللقاء على استاد المقاولون العرب.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق54 فاروقا يهدر برأسية رائعة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق37 المقاولون يهدر هدفا محققا

انطلاق المباراة

كأس الرابطة المقاولون العرب حرس الحدود
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