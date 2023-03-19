رغم تصدر الدوري.. الشرطة العراقي يعلن رحيل مؤمن سليمان

أعلن نادي الشرطة العراقي يوم الأحد الانفصال عن مدربه المصري مؤمن سليمان.

مؤمن سليمان قاد الفريق العراقي منذ أغسطس 2021 وحقق معه لقب الدوري العراقي والسوبر الموسم الماضي، كما يتصدر الدوري في الموسم الحالي.

ووجه النادي العراقي الشكر لمؤمن سليمان في بيان جاء على النحو التالي:

"تقدم إدارة نادي الشرطة شكرها وتقديرها إلى مدرب فريق كرة القدم في النادي مؤمن سليمان لما قدمه من جهد خلال توليه قيادة الفريق في الموسم الماضي، ونيله اللقب والمرحلة الأولى من الموسم الحالي، وتتمنى له التوفيقَ في مشواره المقبل".

"سيقود الجهاز التدريبي المساعد لمؤمن سليمان الفريق فيما تبقى من الموسم".

ويتكون الجهاز المساعد لسليمان من: المساعدان أحمد صلاح وحسين عبد الواحد ومدرب حراس المرمى عمرو عبد السلام ومدرب اللياقة البدنية مازن عبد الستار.

ويتصدر الشرطة جدول ترتيب الدوري العراقي برصيد 42 نقطة، بفارق نقطة عن القوة الجوية والكهرباء.

قبل التوجه إلى العراق، سبق لمؤمن سليمان العمل مع أندية الزمالك وسموحة ومصر المقاصة بالدوري المصري.

كما خاض سليمان تجريبة مع نادي الشعلة السعودي أحد اندية دوري الدرجة الثانية.