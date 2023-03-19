مباشر الدوري الدنماركي - سيلكبورج (1) (2) ميتيلاند.. محاولات متبادلة

إمام عاشور على دكة بدلاء ميتيلاند لمواجهة سيلكيبورج

سجل وراوغ.. ماذا قدم مرموش مع فولفسبورج أمام شتوتجارت

الخامس.. مرموش يسجل ويقود فولفسبورج للفوز على شتوتجارت

بقيادة حجازي.. اتحاد جدة يحافظ على صدارة الدوري السعودي بخماسية في الفتح

كوستا يعوض غياب طارق حامد في مهمة الحفاظ على صدارة الدوري السعودي

تسبب في هدف وأهدر الآخر.. ماذا قدم مصطفى محمد مع نانت أمام ليون