مباشر الدوري الدنماركي - سيلكبورج (1) (2) ميتيلاند.. محاولات متبادلة

الأحد، 19 مارس 2023 - 16:00

كتب : FilGoal

ميتيلاند

يحل ميتيلاند ضيفا على سيلكبورج في الدوري الدنماركي.

ويقدم FilGoal.com تغطية للمباراة.

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ق60: محاولات متبادلة بين الطرفين دون خطورة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.+48 جوووول الثاني لـ أرال سيمسير لـ ميتيلاند

ق.30 هدف التعادل لـ سيلكبورج بواسطة توني أدامسن

ق.14 جووووول أوول لـ ميتيلاند بواسطة ستيفان جارتينمان

بداية المباراة

**إمام عاشور على مقاعد البدلاء

ميتيلاند إمام عاشور الدوري الدنماركي
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