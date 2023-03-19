انتهت الدوري الدنماركي - سيلكبورج (3) (3) ميتيلاند.. مباراة مجنونة

الأحد، 19 مارس 2023 - 16:00

كتب : FilGoal

ميتيلاند

يحل ميتيلاند ضيفا على سيلكبورج في الدوري الدنماركي.

ويقدم FilGoal.com تغطية للمباراة.

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نهاية المباراة

ق91: جووووووووووووول الرابع من جونينيو لـ ميتيلاند بعد نزوله بدقيقة واحدة.. الفيديو يمنع الهدف

ق86: جوووووووووول التعادل لـ سيلكبورج عن طريق ألكسندر ليند

ق75: جوووووووووول الثالث لميتيلاند عن طريق جوستاف إيساكسن

ق63: دخول إمام عاشور

ق60: التعاااادل عن طريق أوليفر سوني

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.+48 جوووول الثاني لـ أرال سيمسير لـ ميتيلاند

ق.30 هدف التعادل لـ سيلكبورج بواسطة توني أدامسن

ق.14 جووووول أوول لـ ميتيلاند بواسطة ستيفان جارتينمان

بداية المباراة

**إمام عاشور على مقاعد البدلاء

إمام عاشور الدوري الدنماركي ميتيلاند
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