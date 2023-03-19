إمام عاشور على دكة بدلاء ميتيلاند لمواجهة سيلكيبورج

الأحد، 19 مارس 2023 - 15:13

كتب : FilGoal

إمام عاشور - ميتيلاند

أعلن كارليس كوادرات مدرب ميتيلاند تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد سلكيبورج في الجولة الـ 22 من الدوري الدنماركي.

إمام عاشور

النادي : ميتيلاند

ميتيلاند

ويجلس إمام عاشور على دكة بدلاء ميتيلاند للمرة الأولى بعد ثلاث مباريات على التوالي لعبهم كأساسي.

ميتيلاند كان قد اعلن عن إقالة مدربه ألبيرت كاليباس لسوء النتائج عقب الخسارة من لينجبي في المباراة الماضية.

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ويتولى كاودرات تدريب ميتيلاند بشكل مؤقت خلال مواجهة سيلكيبورج.

ويلعب إمام عاشور في صفوف ميتيلاند منذ شهرين عقب انضمامه من الزمالك في شهر يناير المضي.

وشارك عاشور مع ميتيلاند في 6 مباريات ونجح خلالهم في تسجيل هدفين.

وكان الفريق قد خسر في مباراته الاخيرة على ملعبه ضد لينجبي صاحب المركز الأخير في الدوري الدنماركي.

وتجمد رصيد ميتيلاند عند 27 نقطة في المركز الثامن ليتأزم موقفه من التأهل إلى مرحلة المنافسة على اللقب.

ويبتعد ميتيلاند بفارق نقطة واحدة عن المراكز المؤدية لمرحلة المنافسة على اللقب

نظام الدوري

يشارك 12 ناديا في الدوري الدنماركي وتقام المرحلة الأولى بمواجهات ذهابا وإيابا.

يتم ترتيب الفرق ويتأهل أول ستة أندية إلى مرحلة المنافسة على اللقب بينما أصحاب المراكز من السابع إلى الثاني عشر للمنافسة على الهبوط.

ويتبقى جولة ختامية في المرحلة الأولى ليتم حسم الفرق المتأهلة.

وبعد تقسيم الفرق تتنافس الستة فرق الأولى بخوض مباريات بنظام الذهاب والإياب تضاف لنقط المرحلة الأولى، ويحسم صاحب المركز الأول لقب الدوري الدنماركي ويتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

بينما صاحب المركز الثاني يتأهل رسميا إلى دوري المؤتمر، بينما يلعب صاحب المركز الثالث مع أول المنافسة على الهبوط (المركز السابع) ليتأهل الفائز إلى دوري المؤتمرات.

ويهبط صاحبي المركزين الحادي عشر والثاني عشر إلى الدرجة الثانية.

إمام عاشور الدوري الدنماركي ميتيلاند
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