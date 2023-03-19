مصدر من رابطة الأندية يشرح لـ في الجول 6 أسباب لرفض تأجيل مباراة الأهلي والمصري

أوضح مصدر في رابطة الأندية المصرية المحترفة، عدم إمكانية تأجيل مباراة الأهلي أمام المصري في دور الستة عشر لكأس الرابطة.

وطلب الأهلي بشكلٍ رسمي تأجيل مباراته أمام المصري في كأس الرابطة المقرر إقامتها يوم 27 مارس الجاري.

وقال مصدر من رابطة الأندية لـ FilGoal.com: "لا يمكننا الموافقة على طلب الأهلي تأجيل مباراته أمام المصري لعدة أسباب".

واستعرض المصدر الأسباب كالآتي:

لائحة كأس الرابطة تنص على إقامة مبارياتها في فترات التوقف الدولي، وبالتالي فالمواعيد قانونية.

فيما يخض مبدأ تكافؤ الفرص، فالاتحاد السكندري أيضًا سيغيب عنه 7 لاعبين منضمين إلى منتخبات بلدانهم، وكذلك الزمالك الذي لديه عدة لاعبين في منتخبات وفئات عمرية مختلفة، والحال نفسه مع بيراميدز، ولم يطلب أي نادٍ آخر التأجيل وسيلعبون بشكلٍ طبيعي.

بخصوص تقارب موعد مباراتي المصري والهلال للأهلي، فأيهما أبعد؟ اللعب في برج العرب أم اللعب في مالاوي وزامبيا بالنسبة للاعبين الدوليين الذين سيعودون من أدغال إفريقيا يوم 29 مارس.

الأهلي أرسل مندوبًا لحضور قرعة دور الستة عشر منذ أيام قليلة ولم يعترض وقتها على الموعد، كما شارك في نسخة الموسم الماضي بالناسئين، فلماذا غيّر موقفه فجاة!

البطولة فرصة جيدة لتجهيز اللاعبين غير الأساسيين ولعدم الابتعاد فترة طويلة عن حساسية المباريات.

حال انسحاب الأهلي سيتأهل المصري مباشرةً إلى ربع النهائي.

وكان الأهلي قد ذكر عبر موقعه الرسمي أن طلب التأجيل يأتي عملا بمبدأ تكافؤ الفرص واتساقا مع لائحة رابطة الأندية.

وأشار الأهلي إلى أنه تلقى استدعاءات لكل من أليو ديانج وبيرسي تاو وعلي معلول للانضمام لمنتخبات بلادهم مالي وجنوب إفريقيا وتونس على التوالي.

كما ضم منتخب مصر سبعة لاعبين من صفوف الأهلي وهم محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني ومروان عطية وحمدي فتحي وأحمد عبد القادر ومحمود عبد المنعم "كهربا".

في الوقت ذاته انضم إلى المنتخب الأولمبي كل من حمزة علاء ومحمد أشرف وأحمد نبيل "كوكا" ورأفت خليل.

وذكر الأهلي أن الأندية المتنافسة في كأس الرابطة تتمع بتواجد كافة عناصرهم وهو ما يتعارض مع قواعد العدالة على حد وصفه.