أسامة نبيه يعلن رحيله عن الجهاز الفني لـ الزمالك

الأحد، 19 مارس 2023 - 13:49

كتب : FilGoal

أسامة نبيه - المدير الفني الزمالك

أعلن أسامة نبيه المدرب العام للزمالك اعتذاره عن عدم الاستمرار في الجهاز الفني للفريق.

وكتب نبيه عبر حسابه على فيسبوك: "تقدم كابتن اسامه نبيه رسميآ بأعتذار رسمى لمجلس إدارة نادى الزمالك بعدم الاستمرار داخل الجهاز الفنى عقب نهاية مبارة الزمالك و بولوزداد".

رحيل نبيه هو الثاني له في الموسم الحالي عن الجهاز الفني للزمالك.

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أسامة نبيه بدأ الموسم في الجهاز الفني لجوسفالدو فيريرا قبل أن يعلن رحيله في شهر يناير الماضي.

وبعد رحيل فيريرا عاد نبيه للزمالك ليتويى تدريب الفريق بشكل مؤقت قبل أن يعود للجهاز الفني كمدرب عام بعد عودة المدرب البرتغالي.

وقاد نبيه الزمالك في مباراة واحدة كمدير فني مؤقت كانت ضد فيوتشر في الجولة الـ 16 من الدوري المصري وحقق خلالها الفوز بهدفين مقابل هدف.

وكان الزمالك قد خسر من شباب بلوزداد بهدفين دون مقابل خارج ملعبه في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا ليودع البطولة بشكل رسمي.

ويحتل الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن الاتحاد السكندري صاحب المركز الرابع.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي يوم الأحد 26 مارس المقبل في دور الـ 16 من كأس الرابطة المصرية.

الزمالك أسامة نبيه
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