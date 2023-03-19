مؤمن زكريا: كهربا أهم من أي صفقة للأهلي.. وبدأت علاجا جديدا

الأحد، 19 مارس 2023 - 12:42

كتب : FilGoal

مؤمن زكريا مع كهربا

شدد مؤمن زكريا نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق على ضرورة مساعدة محمود عبد المنعم "كهربا" في سداد غرامته.

وقال زكريا عبر أون تايم سبورتس: "كهربا وُقع عليه غرامة ولا أعرف إن كان سيسددها أم لا".

وتابع زكريا: "رغم ذلك، فهو مركز للغاية في الملعب ويسجل في كل مباراة".

وشدد: "كهربا أهم من أي صفقة ستأتي للأهلي، هو أهم لاعب في الأهلي حاليًا".

وعن مباراة الأهلي والهلال: "اللاعبون رجال وسيفوزون إن شاء الله".

وأتم بشأن حالته الصحية: "بدأت علاجًا جديدًا وإن شاء الله خير، أطالب الناس بالدعاء".

ويعمل مؤمن زكريا ضمن الجهاز الفني لنادي سموحة منذ عدة أسابيع.

وسجّل كهربا ثلاثية في شباك القطن بالجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا.

ويحتاج الأهلي إلى الفوز بشباك نظيفة على الهلال أو بفارق هدفين لضمان عبوره إلى الدور المقبل.

الأهلي سموحة مؤمن زكريا كهربا
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